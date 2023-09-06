Бизнес-вумен берут под своё крыло туризм. Так решили на женском форуме

В Южно-Сахалинске стартовал всероссийский женский бизнес-форум «Мой Бизнес Сахалин: Путешествие на неделю – Впечатления на всю жизнь!».

Как сообщила председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Татьяна Надсадина, форум собрал около ста представительниц делового сообщества, в том числе и гостей. Цель мероприятия – рассказать о туристическом потенциале островного региона, привлечь новые силы и идеи в местную индустрию гостеприимства.

– Надеюсь, встреча в формате форума положит начало тесному сотрудничеству предпринимателей и правительства области, поможет налаживанию прямой связи женского бизнес-сообщества, общественных организаций и органов исполнительной власти в решении важнейших задач по развитию экономики и социальной сферы нашего региона, – приветствовал участниц мероприятия председатель правительства области Алексей Белик.

– Уверен, когда вы поближе познакомитесь с туристическим потенциалом нашей области, вам захочется работать на Сахалине и Курилах, делать здесь свой бизнес. И не только в сфере туризма. В каждой отрасли нашей экономики, социальной сферы найдётся применение умным и прекрасным женщинам, умеющим трудиться и добиваться поставленных целей. Таким, как вы, уважаемые участницы форума.

На форуме обсудили разные аспекты туристического бизнеса в островном регионе: медицинское, бальнеологическое и гастрономическое направления, этно- и экотуризм, промышленный туризм на Сахалине и в России. Состоялось подписание соглашения между региональным правительством и организацией «Женщины бизнеса».

Подписи под документом поставили Алексей Белик и вице-президент делового объединения Ирина Эльдарханова. Документ нацелен на улучшение условий для женского предпринимательства в островном регионе, решение актуальных социально-экономических и гуманитарных проблем, сообщает пресс-служба регионального правительства.