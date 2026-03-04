Бизнесмен украл деньги для строительства газовых заправок на Сахалине

В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств при строительстве социально значимых объектов в Забайкальском и Хабаровском краях, Сахалинской области.

Приморский бизнесмен Антон Семикин, бизнес-партнер известного концессионера Станислава Неверова, обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являвшийся руководителем организованной группы, совместно с иными соучастниками от имени подконтрольного ООО «Востокарктикнефтегаз» заключили ряд мнимых договоров поставок материалов и оборудования и обратили в свою пользу 877,9 млн руб. Деньги перечислили по мнимым договорам на счета подконтрольных коммерческих организаций. Тем самым под видом полученной прибыли от гражданско-правовых сделок ввели их в легальный хозяйственный оборот.

Указанные бюджетные средства, предназначались для строительства в рамках концессионных соглашений общеобразовательных школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также газификации г. Читы.

Также Семикин самостоятельно с использованием доступа к проведению операций по расчетному счету ООО «Профи-Строй» похитил 10,5 млн руб. бюджетных средств, предназначавшихся для строительства газозаправочной инфраструктуры в южной части Сахалина.

Принадлежащее ему недвижимое и иное имущество стоимостью 73,6 млн руб. арестовано.

В отношении иных участников организованной группы судами ранее постановлены обвинительные приговоры с назначением наказания в виде реального лишения свободы.

Осужденные добровольно возместили 364 млн руб., взыскание еще 137,6 млн руб. обеспечено арестованным имуществом.

Уголовное дело будет рассмотрено Центральным районным судом г. Читы, сообщило управление генпрокуратуры по ДФО.