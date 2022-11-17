Благие намерения за казенный счет. О том, как легко раздавать обещания за бюджетные деньги

Пять лет назад гостиница «Чайка» в городе Холмске оказалась в центре внимания местной общественности. Произошло это после того, как в мае 2017 года региональное министерство здравоохранения приобрело бывшую гостиницу Сахалинского морского пароходства.

Сначала в эйфории…

Скажем сразу: здравоохранение стало собственником здания отнюдь не бесплатно, а за 50 млн бюджетных рублей. И приобрели его не просто так, а с вполне определенной целью: сделать капитальный ремонт здания и открыть в нем детскую поликлинику.

Горожане с детьми встретили новость с энтузиазмом: новая поликлиника пришлась бы Холмску как нельзя кстати. Старое медучреждение ютилось на первом этаже типовой пятиэтажки, что создавало определенные неудобства малолетним пациентам и их родителям. Да и дефицит служебных площадей, похоже, отнюдь не способствовал развитию современных методов лечения и профилактики детских болезней.

Однако время шло, а ремонт здания так и не начинался. Оставшаяся без присмотра, гостиница начала быстро терять свой прежний вид. Как-то незаметно для окружающих из здания исчезло оставленное здесь прежним собственником гостиничное имущество, включая мебель и оборудование. Малолетние вандалы побили в здании стекла и изрисовали стены чем-то вроде граффити. А что касается местных бомжей, то им так понравились ободранные гостиничные номера, что они устроили здесь неформальную ночлежку. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Правда, Холмская ЦРБ пыталась спасти бывшую гостиницу от разграбления и даже открыла здесь в конце 2018 года пункт круглосуточной охраны. Однако выносить из здания к этому времени было уже практически нечего, разве что канализационные трубы, но… Кому они, спрашивается, нужны, да еще из здания 1964 года постройки?

Однако же медики не сдавались. И в очередной раз пообещали приступить к ремонту здания, теперь уже в 2019 году. Дело оставалось за малым: подготовить проектную документацию. Во всяком случае, подобное заявление прозвучало из уст руководителя ЦРБ. Этого оказалось достаточно, чтобы успокоить общественность на целых два года.

…а потом в недоумении

Но вот пришел 2021 год, и вдруг выяснилось, что использовать бывшую гостиницу под поликлинику ни в коем случае нельзя. Причина самая что ни на есть уважительная: оказывается, здание не соответствует принятым нормам сейсмоустойчивости. Не дай бог, тряхнет ненароком. А раз так, то не остается ничего другого, как это здание снести.

Вот интересно, когда покупали это здание, про норму сейсмоустойчивости уже знали? Или про норму тогда и разговора не было, а главным было желание эту гостиницу купить?

Опять же как так получилось, что пять лет горожанам сулили новую поликлинику, а на шестом ее решили снести? Зачем же тогда было обещания раздавать? Чтобы народ по поводу административной бесхозяйственности не возмущался?

Как бы то ни было, а история с новой детской поликлиникой подошла к бесславному концу. В октябре 2022 года на улицу Победы, 4 приехала строительная техника. Но не для того, чтобы ремонтировать и восстанавливать «Чайку», а для того, чтобы ее сломать…

Накануне областной центр госзакупок провел аукцион, по результатам которого был объявлен победитель, готовый снести сейсмонеустойчивое здание всего за 16,9 млн рублей. Вот он теперь и старается. На сегодняшний день часть здания уже демонтирована. Полностью работы должны быть завершены к середине декабря.

Чем будет занята освободившаяся территория, доподлинно не известно. Правда, появилась информация, что на месте «Чайки» вроде бы собираются построить что-то вроде городского сквера, но это не факт. Место достаточно бойкое, чтобы ставить здесь лавочки для обывателей. Толку-то от них? А вот построить здесь какой-нибудь торговый центр или еще что-нибудь в этом роде было бы очень даже ничего…

Впрочем, это всего лишь предположение. Хотя ведь все может быть…

По знакомому сюжету?

Гостиница «Чайка» не в первый раз появляется в наших публикациях. В частности, мы рассказывали о ней в материале «Чайка бескрылая» (см. «Советский Сахалин» ¹ 41 от 22 июня 2021 г.). Тогда же мы вспомнили и одну любопытную историю, случившуюся на Сахалине в 2014 году.

Речь идет о печально известном пассажирском судне «Поларис», который когда-то хотели использовать для грузопассажирских перевозок на внутренних рейсах. Отдав за старое судно 200 миллионов бюджетных рублей, тогдашнее руководство Сахалинской области потратило еще примерно столько же на бесконечные ремонты.

Закончилось дело тем, что «Поларис» утилизировали на металлолом. Печальней всего то, что за бесцельно потраченные почти полмиллиарда бюджетных рублей так никто и не ответил.

Ситуация с гостиницей «Чайка» весьма напоминает историю «Полариса». Правда, масштабы трат поменьше, но суть одна и та же: бездумное расходование бюджетных средств. Проще говоря, покупка недвижимости, которую в конечном итоге пришлось определить на слом. Деньги потрачены, причем с учетом работ по демонтажу здания сумма составит почти 70 миллионов рублей, а что получил от этого Холмск? Возможность поставить на освободившемся месте пару-тройку общественных лавочек?

«Вот только кто ответит общественности, почему у нас такое возможно — вкладывать государственные средства в заведомо рискованные объекты и проекты? — спрашивали мы в материале «Чайка бескрылая». — Почему никого не учат «поларисы»? Может быть, еще и потому, что в подобных ситуациях у нас, как всегда, виновных днем с огнем не найти?».

Кстати, «Чайкой» в Холмске не ограничатся: здесь собираются снести еще одну гостиницу — «Бригантина». Об этом нам сообщили в департаменте по управлению муниципальным имуществом Холмской администрации. Вероятно, тоже не сейсмоустойчивым здание оказалось, вот и решили его убрать. Или дело в другом?

Поживем — узнаем.

Сергей ЧЕВГУН.

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