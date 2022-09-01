О предыстории этой песни нам рассказала руководитель южно-сахалинского клуба «Виктория – Победа» Галина Бондарь.

В 1985 году за активное участие во всесоюзном смотре самодеятельного творчества, посвященного 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, его оргкомитет наградил дипломами и медалями девять коллективов области.

Среди отмеченных был и единственный детский хор «Орленок» музыкально-хоровой студии Дворца пионеров и школьников Южно-Сахалинска. Им тогда и руководила старший методист научно-методического центра областного управления культуры Галина Бондарь.

Поощрением для юных вокалистов, в репертуаре которых было 20 произведений патриотического звучания, стала поездка в поселок Смирных на празднование 40-летия Великой Победы. Там дети не только выступали перед жителями района, но и вели поиск песен и стихов о боях на Южном Сахалине и Курильских островах.

К сожалению, признаков подобного литературно-музыкального наследия они не обнаружили. Отыскалось лишь два четверостишия неизвестного автора, которые сотрудница районной библиотеки подарила руководителю «Орленка».

В то время в концертной программе хор исполнял песню о защитниках Москвы «Благодарим, солдаты, вас!». Текст к ней написал ветеран войны, минометчик, прошедший боевой путь от предгорий Кавказа до Балкан, Михаил Владимов. В мирное время он окончил литературный институт имени Горького, стал членом Союза писателей СССР.

Проникновенные строки поэта вдохновили московского композитора с консерваторским образованием Виктора Сибирского на поиски музыкального образа песни. И они оказались удачными. Композиция «Благодарим, солдаты, вас!» зазвучала по всей стране в исполнении детских хоров и ансамблей.

Когда Галина Бондарь прочла подаренные ей два четверостишия о сахалинских героях, то обратила внимание: их строки хорошо ложатся на мелодию песни Виктора Сибирского. Она распечатала текст, и хор, пусть и по листочкам, впервые исполнил в Смирных новый вариант песни.

В дальнейшем это произведение (подарок от Галины Бондарь) исполняли детские коллективы южно-сахалинской гимназии № 3 «Канцона» педагога Татьяны Зайковской и «Песенка» Елены Румянцевой.

Особое патриотическое звучание эта композиция приобретает под звуки военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона под управлением дирижера майора Олега Шигалова. Выпускник государственной консерватории имени Чайковского, он уже 23 года руководит этим коллективом и преподает в детской музыкальной школе № 1 и Сахалинском колледже искусств.

Военные музыканты дружат и со сводным хором гимназии № 3, руководят которым педагоги дополнительного образования Елена и Георгий Румянцевы. Накануне Дня Победы на площади Славы прошла репетиция хора. Проникновенно и трогательно из детских уст звучал рефрен: «Благодарим, солдаты, вас!»…

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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