О предыстории этой песни нам рассказала руководитель южно-сахалинского клуба «Виктория – Победа» Галина Бондарь.
В 1985 году за активное участие во всесоюзном смотре самодеятельного творчества, посвященного 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, его оргкомитет наградил дипломами и медалями девять коллективов области.
Среди отмеченных был и единственный детский хор «Орленок» музыкально-хоровой студии Дворца пионеров и школьников Южно-Сахалинска. Им тогда и руководила старший методист научно-методического центра областного управления культуры Галина Бондарь.
Поощрением для юных вокалистов, в репертуаре которых было 20 произведений патриотического звучания, стала поездка в поселок Смирных на празднование 40-летия Великой Победы. Там дети не только выступали перед жителями района, но и вели поиск песен и стихов о боях на Южном Сахалине и Курильских островах.
К сожалению, признаков подобного литературно-музыкального наследия они не обнаружили. Отыскалось лишь два четверостишия неизвестного автора, которые сотрудница районной библиотеки подарила руководителю «Орленка».
В то время в концертной программе хор исполнял песню о защитниках Москвы «Благодарим, солдаты, вас!». Текст к ней написал ветеран войны, минометчик, прошедший боевой путь от предгорий Кавказа до Балкан, Михаил Владимов. В мирное время он окончил литературный институт имени Горького, стал членом Союза писателей СССР.
Проникновенные строки поэта вдохновили московского композитора с консерваторским образованием Виктора Сибирского на поиски музыкального образа песни. И они оказались удачными. Композиция «Благодарим, солдаты, вас!» зазвучала по всей стране в исполнении детских хоров и ансамблей.
Когда Галина Бондарь прочла подаренные ей два четверостишия о сахалинских героях, то обратила внимание: их строки хорошо ложатся на мелодию песни Виктора Сибирского. Она распечатала текст, и хор, пусть и по листочкам, впервые исполнил в Смирных новый вариант песни.
В дальнейшем это произведение (подарок от Галины Бондарь) исполняли детские коллективы южно-сахалинской гимназии № 3 «Канцона» педагога Татьяны Зайковской и «Песенка» Елены Румянцевой.
Особое патриотическое звучание эта композиция приобретает под звуки военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона под управлением дирижера майора Олега Шигалова. Выпускник государственной консерватории имени Чайковского, он уже 23 года руководит этим коллективом и преподает в детской музыкальной школе № 1 и Сахалинском колледже искусств.
Военные музыканты дружат и со сводным хором гимназии № 3, руководят которым педагоги дополнительного образования Елена и Георгий Румянцевы. Накануне Дня Победы на площади Славы прошла репетиция хора. Проникновенно и трогательно из детских уст звучал рефрен: «Благодарим, солдаты, вас!»…
Людмила Степанец.
В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
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22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
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19 августа 2021 – Признание в любви
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9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
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14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
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25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
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9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
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13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
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28 января 2022 – Творческая удача
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17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
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10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
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31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
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24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
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14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
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7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
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