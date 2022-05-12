Благодарность японских военнопленных главе Советского правительства И. В. Сталину

Экскурс в нашу историю практически всегда приносит открытия. В архивных подшивках «Советского Сахалина» встретилась публикация ТАСС о неизвестном нам факте 72-летней давности, которым мы хотим поделиться с вами.

На имя председателя Совета министров СССР тов. И. В. Сталина и Советского правительства поступили многочисленные письма от японских военнопленных, уезжавших из Советского Союза на родину.

Обсуждение писем происходило на массовых собраниях военнопленных. Эти собрания явились демонстрацией чувства дружбы японского народа к советскому народу. В своих письмах японские военнопленные выражают товарищу И. В. Сталину и Советскому правительству чувство глубокой благодарности за гуманное отношение к ним и обещают по возвращении на родину вести борьбу за укрепление лагеря мира, за дружбу с Советским Союзом.

Текст одного из таких писем, которое подписали 66434 японских военнопленных, вышит на шелковом полотне длиною в 26 метров, содержит 14 тысяч иероглифов и украшен вырезанной из дерева скульптурной группой знаменосцев.

В этом письме говорится:

«В Советском Союзе мы впервые стали духовно свободными людьми и познали правду. Покидая великую страну победившего социализма, мы торжественно клянемся народу великого социалистического государства и вам, любимый отец и гениальный учитель трудящихся всего мира, что мы будем самоотверженно бороться за нерушимую дружбу между японским народом и народами Советского Союза потому, что только она может принести нашему народу счастье, национальную независимость и мир, свободу и демократию.

Мы знаем, что коренные интересы японского народа и народов Советского Союза полностью совпадают. Мы расскажем японским трудящимся правду о социалистической стране, чтобы разбить антисоветскую демагогию, распространяемую американскими империалистами и продажными японскими реакционерами.

Мы клянемся, что ни американским империалистам, ни японским милитаристам не превратить нас вновь в своих послушных солдат, выполняющих их преступные замыслы. Мы клянемся до конца соблюдать верность делу демократии, делу мира и братской солидарности трудящихся всех стран».

(ТАСС).

Газета «Советский Сахалин» за 10 мая 1950 года № 110.