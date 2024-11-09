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Благодаря активности анивчан в районе стало на одну территорию отдыха больше

Сказка у «Сказки».

Проходя возле детского сада «Сказка», жители Анивы начинают забывать, что совсем недавно там был пустырь. Его преобразили в нынешнем году, и теперь на том месте красуется площадка, где взрослые могут с комфортом отдохнуть, дети поиграть-порезвиться. Новая общественная территория площадью более 2,5 тыс. кв. метров представляет собой единый ансамбль – крытый комплекс, который красиво подсвечивается в тёмное время суток.

Пустырь трансформировался благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», составной части нацпроекта «Жильё и городская среда», который реализуется с 2019 года. Идее обновления пространства возле «Сказки» жители отдали большинство голосов в рейтинговом голосовании прошлого года.

Теперь на бывшем пустыре установлены перголы – художественно оформленные навесы для защиты от палящего солнца и скамейки, проложены асфальтированные дорожки для прогулок. Пейзаж существенно преобразили деревья и кустарники. Для уставшего человека это маленький оазис, где можно отдохнуть от суеты. Для детей на безопасном прорезиненном покрытии установлены качели, горки и прочие игровые элементы.

Смотрится всё невероятно красиво, и неудивительно, что территория возле «Сказки» стала местом притяжения не только для детей, но и для взрослых, рассказали в анивской мэрии. К сожалению, новая полюбившаяся горожанам территория притягивает и вандалов. На ней уже ломали деревья, рвали цепи на качелях… Мэрия в своём телеграм-канале обратилась с просьбой ко всем жителям бережно относиться к обновлённым пространствам Анивы, не оставаться равнодушными наблюдателями действий вандалов.

Благодаря проекту формирования комфортной городской среды в районе появилась ещё одна общественная территория – это зона отдыха с детским игровым комплексом возле центральной площади села Троицкое. К радости детей, там появились качели, развивающий аттракцион «паутинки». Их дополняют зоны для прогулок и отдыха. Вокруг появились зелёные насаждения.

Как рассказали в районной администрации, активность жителей района при голосовании за создание общественных территорий была так велика, что жюри и конкурсная комиссия решили реализовать оба проекта, а не один, как предполагалось ранее.

В нынешнем году анивчане также показали высокую активность в рейтинговом голосовании. На конкурс выставлялись два объекта: преображение пустыря возле улицы Снежной в селе Новотроицкое и благоустройство участка улицы Калинина в Аниве с выходом к реке Лютоге. Последний проект и стал лидером. Сейчас специалисты городской администрации готовят концепцию, чтобы отдать её проектировщикам. По замыслу, там появится первый в райцентре променад вдоль берега реки с подсветкой и зоной отдыха. Новое общественное пространство станет ещё одним местом притяжения горожан всех возрастов.

Эдуард САМОЙЛОВ.

 

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