Благодаря «Ёлке желаний» исполнилась мечта пожилого сахалинца

64-летний Михаил Копылов – постоялец дома престарелых и инвалидов в селе Углезаводск Долинского района – мечтал побывать в океанариуме и полюбоваться красотами подводного мира.



Своим заветным желанием он поделился на сайте https://елкажеланий.рф, а после оно попало на ёлку в сахалинском правительстве. Губернатор Валерий Лимаренко дал старт благотворительной акции и призвал всех руководителей органов власти исполнить мечты сахалинцев.

Подарок пенсионеру сделал заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко. Через несколько дней сахалинец отправился во Владивосток. Там побывал в Приморском океанариуме и дельфинариуме медицинского центра «Океан», не упустив шанса лично пообщаться с дельфинами.

– Я родился и вырос у моря, но мне с детства хотелось побывать в океанариуме, чтобы увидеть море изнутри, и вот, наконец, моя мечта сбылась, – поделился Михаил Копылов.

Акция «Ёлка желаний» реализуется с 2018 года по всей России, и каждый год объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добрые дела. Более 21 тысячи детей и стариков получили подарки на Новый год. Желания участников акции исполняют представители органов власти, бизнеса и просто граждане, которые хотят присоединиться к благотворительному проекту.

25 декабря 13-летний Артур Федотов из Охи вместе с мамой увидит яркую предновогоднюю Москву, покатается на коньках крупнейшего катка на ВДНХ, посетит Красную площадь и музеи Московского Кремля, посмотрит на столицу с высоты птичьего полета. А также встретится с исполнителем своей мечты – губернатором Валерием Лимаренко.

Напомним, что исполнение желаний продлится до 28 февраля 2022 года. Каждая мечта, оказавшаяся на губернаторской ёлке желаний, обязательно воплотится в жизнь.