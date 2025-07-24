Благодать с тайфунными сюрпризами. Портрет сахалинского августа

Карта вероятностного прогноза погоды Росгидромета на нынешний вегетационный период разделила остров-рыбу примерно пополам. Северная и центральная части затонированы розовым цветом. Здесь в восьмом месяце года ожидается температура немного выше нормы. Остальная часть Сахалина залита голубым, здесь будет прохладнее, ниже нормы.

Сахалинские метеорологи не во всём согласны с таким раскладом, прогнозируют повторение «жаркого» сценария 2021 года. Более детальный портрет предстоящего августа помогли составить в региональном управлении гидрометеослужбы.

Жара в конце июля кое-где на юге острова побила прежние показатели: в Корсакове обновлён абсолютный рекорд для июля, зарегистрирована температура воздуха плюс 31,1 градуса, это на градус выше прежнего рекордного значения. В целом к концу июля область подошла с превышением месячной нормы по теплу на 3,5 – 4 градуса. При этом на юге образовался приличный дефицит осадков, дождей выпало немного больше трети от июльской нормы. Продолжатся ли эти тенденции в начале августа? Островные метеорологи разводят руками: может быть так, а может и иначе.

Август в его обычном виде для Сахалина – месяц тёплый и влажный. В начале месяца можно ожидать активизацию циклонов с фронтальными разделами со стороны материка. Едва ли повторятся такие продолжительные жаркие периоды, как в июле, но в отдельные дни возможны сюрпризы. Например, 9 августа 1999 года столбики термометра в Южно-Сахалинске поднялись до отметки плюс 34,4 градуса, это до сих пор не побитый рекорд. 28 августа 2011-го показатель составил плюс 30,8 градуса, тоже немало. При этом бывали и весьма прохладные ночи: 19 августа 2001-го ночная температура составила плюс 4,5 градуса, а 30 августа 2017-го и вовсе плюс 3,6 градуса. При этом неверно было бы утверждать, что во второй половине месяца уже проявляются погодные симптомы, характерные для осени. Такая формула в сахалинских условиях присуща сентябрю.

Август, как известно, в азиатско-тихоокеанском регионе – пора тропических циклонов – тайфунов. Естественным барьером для них являются антициклоны. В нынешнем сезоне один небольшой антициклон разместился на севере Охотского моря, а второй над Японским морем. Оба нельзя считать надёжной защитой от проникновения тайфунов.

Для Южно-Сахалинска среднемесячная температура воздуха в августе плюс 17,3 градуса. Норма осадков: 107 мм, это больше, чем в любом другом месяце. Для сравнения: в июле показатель составляет 92 мм, в сентябре 102 мм.

Самым тёплым выдался август в 1951-м и 2010-м: плюс 20,1 градуса. Самым прохладным в 2002-м: плюс 13,8 градуса. Рекордным по осадкам был памятный 1981 год, когда на острова обрушился «Филлис»: 319 мм. В совсем недавнем прошлом тоже бывало весьма сыро: в 2023-м, например, выпало 265 мм, а в прошлом году 248. С «Филлисом», конечно, не сравнить, но без подтоплений сельхозугодий не обошлось.

Время от времени в наших широтах гастролируют циклоны. В прошлом году 3 августа один такой незваный гость принёс столько осадков, что в Невельском районе с горных склонов сошло два десятка селевых потоков, причём больше половины из них в черте районного центра. Пострадал частный дом, одному невельчанину потребовалась медпомощь. На время пришлось приостановить транспортное движение в самом Невельске и на междугородных маршрутах, соединяющих город с Холмском, Горнозаводском и Шебунино. Пострадали также ЛЭП.

Затем спасатели и метеорологи объявляли экстренные предупреждения о сильных осадках 8 августа в центральных районах Сахалина и 22 – 23 августа в Макаровском, Томаринском, Долинском, Анивском, Корса­ковском, Невельском, Холмском районах и в Южно-Сахалинске.

Можно представить досаду аграриев и дачников-огородников, чьи посадки и урожаи оказались под водой.

В целом, если без экстрима, август на островах – пора благодатная и для любителей отдохнуть на природе, и для дачников-огородников.

Пётр НИКОЛАЕВ.