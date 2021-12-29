Песню с таким названием автор-исполнитель Дмитрий Светлый (Путьмаков) посвятил своей малой родине. О себе он написал так: «Моя жизнь началась в маленьком городке Анива на острове Сахалин, а жили мы в поселке Рыбацкое в трехстах метрах от Анивского залива. Помню, как гоняли с пацанами по берегу, жгли костры, на которых варили ракушки в консервных банках, жарили на камнях выпрошенную у рыбаков рыбу, а на десерт запекали на огне перья птиц, обгрызали запеченный кончик и причмокивали от удовольствия. Хорошо помню, как учился плавать на озере Глубоком (такое не забывается)».

Свои первые песни Дмитрий написал в армии, с той поры и занимается творчеством. Однажды представил свою работу на областной конкурс «Песни про Сахалин» и оказался в числе победителей. Стало ясно, что авторской песне «Благословенный Сахалин» суждена долгая жизнь. Так и случилось.

Есть видеозаписи, где Светлый сольно исполняет эту композицию под гитару, а также с рок-группой «Линия Жизни» и с южно-сахалинской группой «Джаз-Тайм» под управлением Владимира Киндинова. «Благословенный Сахалин» Дмитрий включил в свой первый альбом под названием «Дорога туда, где не был» и создал клип.

«Для меня каждая написанная песня, как ребенок, которого ты выносил, родил, вложил в него все самое лучшее и отпустил с миром, – делился впечатлениями Дмитрий. – Писать на заказ у меня не получается. Бездушное рифмоплетство – не мое.

А когда вложил в песню частицу своей души, расстаться с ней уже тяжело. Правда, если кто-то попросит мою песню для исполнения, всем разрешаю. Редко кому удается перепеть самого автора, и это не странно. Другой такой песни все равно не будет».

Дмитрий Светлый живет в Санкт-Петербурге. Выступает с сольными концертами и дуэтом с женой Ольгой, дает мастер-классы по игре на гитаре для начинающих, записывает альбомы. Увлекается авторской песней и русским шансоном. Приезжая на Сахалин, черпает на малой родине духовные и творческие силы и вдохновляется на новые работы.

Людмила Николаева.

P. S.

Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.

Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова).

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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