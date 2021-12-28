Песню с таким названием автор-исполнитель Дмитрий Светлый (Путьмаков) посвятил своей малой родине. О себе он написал так: «Моя жизнь началась в маленьком городке Анива на острове Сахалин, а жили мы в поселке Рыбацкое в трехстах метрах от Анивского залива.

Помню, как гоняли с пацанами по берегу, жгли костры, на которых варили ракушки в консервных банках, жарили на камнях выпрошенную у рыбаков рыбу, а на десерт запекали на огне перья птиц, обгрызали запеченный кончик и причмокивали от удовольствия. Хорошо помню, как учился плавать на озере Глубоком (такое не забывается)».

Свои первые песни Дмитрий написал в армии, с той поры и занимается творчеством. Однажды представил свою работу на областной конкурс «Песни про Сахалин» и оказался в числе победителей. Стало ясно, что авторской песне «Благословенный Сахалин» суждена долгая жизнь. Так и случилось.

Есть видеозаписи, где Светлый сольно исполняет эту композицию под гитару, а также с рок-группой «Линия Жизни» и с южно-сахалинской группой «Джаз-Тайм» под управлением Владимира Киндинова. «Благословенный Сахалин» Дмитрий включил в свой первый альбом под названием «Дорога туда, где не был» и создал клип.

«Для меня каждая написанная песня, как ребенок, которого ты выносил, родил, вложил в него все самое лучшее и отпустил с миром, – делился впечатлениями Дмитрий. – Писать на заказ у меня не получается. Бездушное рифмоплетство – не мое.

А когда вложил в песню частицу своей души, расстаться с ней уже тяжело. Правда, если кто-то попросит мою песню для исполнения, всем разрешаю. Редко кому удается перепеть самого автора, и это не странно. Другой такой песни все равно не будет».

Дмитрий Светлый живет в Санкт-Петербурге. Выступает с сольными концертами и дуэтом с женой Ольгой, дает мастер-классы по игре на гитаре для начинающих, записывает альбомы. Увлекается авторской песней и русским шансоном. Приезжая на Сахалин, черпает на малой родине духовные и творческие силы и вдохновляется на новые работы.

Людмила Николаева.