Благотворительный «Вечер Добра» пройдет в Южно-Сахалинске

12 июня, в День России, в областном центре при поддержке администрации Южно-Сахалинска пройдет благотворительный «Вечер Добра», организованный фондом «Улыбка ребенка». Вырученные средства будут направлены на помощь детям Донбасса.

Мероприятие состоится в ТДЦ «Столица» с 19.00 до 21.00.

Участники мероприятия смогут:

поучаствовать в интеллектуальной командной игре;

принять участие в шоу-аукционе;

насладиться концертной программой звезды шансона Рады Рай;

узнать о деятельности и результатах работы фонда.

Подробная информация размещена на официальном сайте благотворительного фонда «Улыбка ребенка» (http://ulybka-rebenka.ru/vecher-dobra-12-iyunya). Справки по телефону: 89147552363, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.