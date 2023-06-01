Благотворительный «Вечер Добра» пройдет в Южно-Сахалинске

12 июня, в День России, в областном центре при поддержке администрации Южно-Сахалинска пройдет благотворительный «Вечер Добра», организованный фондом «Улыбка ребенка». Вырученные средства будут направлены на помощь детям Донбасса.
Мероприятие состоится в ТДЦ «Столица» с 19.00 до 21.00.
Участники мероприятия смогут:
- поучаствовать в интеллектуальной командной игре;
- принять участие в шоу-аукционе;
- насладиться концертной программой звезды шансона Рады Рай;
- узнать о деятельности и результатах работы фонда.
Подробная информация размещена на официальном сайте благотворительного фонда «Улыбка ребенка» (http://ulybka-rebenka.ru/vecher-dobra-12-iyunya). Справки по телефону: 89147552363, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.