Благоустраивать подъезды начнут во всех районах области

Губернатор Валерий Лимаренко поручил масштабировать партийный проект «Единой России» «Мой двор. Мой подъезд» на все районы.

В областном центре управляющие компании приводят в порядок многоквартирные дома, а жители украшают подъезды картинами и цветами, благодаря субсидиям из бюджета.

Вчера глава области вместе с представителями мэрии побывал в нескольких домах Южно-Сахалинска и посмотрел, как преображаются подъезды.

В пятиэтажке на улице Есенина, 42А сделали косметический ремонт. Побелили и покрасили стены, восстановили пол, аккуратно уложили провода в специальные кабель-каналы. А теперь на лестничных площадках появились рисунки с сахалинскими достопримечательностями и комнатные растения.

По-другому пока выглядят подъезды дома на улице Чехова, 2А. Штукатурка осыпалась, провода беспорядочно болтаются. Тем не менее, жильцы стараются поддерживать уют. На третьем и четвертом этажах южносахалинцы разбили зеленый уголок и ответственно ухаживают за деревьями и лианами.

Косметический ремонт в подъездах был запланирован на вторую половину года, но по просьбе жильцов начнется уже в феврале. В течение недели провайдеры должны навести порядок с проводами. После чего управляющая компания приступит к отделочным работам.

– Сегодня в Южно-Сахалинске несколько десятков домов участвуют в проекте по созданию образцовых подъездов. Многие инициативные жители откликаются, спрашивают, как присоединиться к программе. Мы отрабатываем вопрос с управляющими компаниями. Во всех домах, где они получают субсидии на косметический ремонт подъездов, стараемся выходить на новый уровень комфорта, – отметил первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук.

Во время объезда глава региона встретился с руководителями двух управляющих компаний. В их ведении находятся более 100 многоквартирных домов в областном центре. Губернатор поставил задачу – в этом году сделать косметический ремонт в каждом. Половину стоимости работ предприятиям компенсируют с помощью бюджетных субсидий.

– Сегодня мы с руководителями управляющих компаний пожали руки. Это важная договоренность, и ее необходимо выполнить. Нельзя ремонтировать подъезды раз в пять лет – мы должны делать это каждый год. Нужно создавать домашний уют в каждом подъезде. Но, чтобы у людей появилось желание художественно расписывать стены и поливать растения, нужно привести в порядок стены, перила, провода, – сказал Валерий Лимаренко. – Проект «Мой двор. Мой подъезд» не ограничивается только Южно-Сахалинском. Он охватит все уголки островной области. В этом году я уже начал поездки по районам. И во время каждой из них обязательно буду проверять, как ведется эта работа.

В прошлом году в области привели в порядок более тысячи подъездов и входных групп. В этом году в каждом доме должны создать образцовый подъезд. На них появятся соответствующие таблички, сообщает пресс-служба регионального правительства.