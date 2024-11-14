Благоустраивать сахалинские города помогает участие во всероссийском конкурсе

В Корсакове в День народного единства торжественно открыта городская набережная вдоль реки Корсаковки.

Здесь появилось современное общественное пространство, которое уже стало излюбленным местом отдыха горожан. Проекты первого и второго этапов проекта благоустройства территории стали победителями федерального конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований Дальнего Востока и получили финансовую поддержку. Нынешним летом на набережной появились игровые и спортивные зоны, баскетбольная площадка, уличные тренажёры, велодорожка, зоны для рекреации с малыми архитектурными формами, установлено освещение. А осенью строители благоустроили территорию возле церкви, провели берегоукрепление реки, построили променад и смотровые балкончики, обустроили спуск к воде. На территории прошло масштабное озеленение, появились новые пешеходные зоны, открыта скульптура святых Петра и Февронии.

В 2025 году в рамках третьего этапа работ (ещё одна победа Корсакова в федеральном конкурсе) будет благоустроен участок от набережной до моста по улице Комсомольской.

– Наш регион продолжает придерживаться заданного курса на создание комфортной жизни для граждан. В этом процессе национальные проекты играют ключевую роль, являясь без преувеличения основой устойчивого развития Сахалинской области. Реализация уникальных проектов на территории региона повышает его туристическую, культурную и инвестиционную привлекательность, создаёт новые возможности для бизнеса, способствует экономическому развитию и появлению новых рабочих мест. Благодаря привлечению федеральных средств районам удаётся воплощать масштабные проекты по благоустройству, требующие значительных финансовых вложений, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства области Наталия Куприна.

Среди новых общественных пространств, открытых в области за последнее время, и вторая очередь набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске. Благоустройство этого объекта входит в мастер-план Южно-Сахалинска. Проект стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил финансирование в размере 400 млн рублей. Работы на южной стороне реки завершены в 2023 году. В нынешнем году в ходе второго этапа на северной стороне Рогатки отремонтирован пешеходный мост, обустроена аллея с городским амфитеатром, построена площадка с навесом для проведения культурно-развлекательных мероприятий. У гостей парковой зоны появилась возможность спускаться к воде. Для удобства пешеходов на территории уложена плитка, здесь будет установлено освещение и видеонаблюдение. Работа продолжается – проект благоустройства территории у реки Рогатки рассчитан на шесть этапов.

В Долинске в спортивно-оздоровительном парке «Янтарный» открыта лыжероллерная трасса протяжённостью 1,8 км. Помимо обустройства трассы, в течение 2024 года в парке облагорожена зона родника, построена площадка с тренажёрами, научная площадка для детей, скоро здесь появится футбольное поле с судейским павильоном. В день открытия лыжероллерной трассы на территории парка «Янтарный» прошёл массовый забег с участием 300 спортсменов.

Ирина НОВИКОВА.

На снимке: набережная реки Корсаковки. Фото пресс-службы администрации Корсаковского района.

СПРАВКА

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований ДФО входит в программу ежегодного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится минстроем России с 2018 года по поручению Президента России. Конкурс продлён до 2030 года с ежегодным финансированием в размере 5 млрд рублей. В конкурсе для субъектов ДФО принимают участие малые города численностью до 250 тыс. человек, а также городские и сельские поселения, не имеющие статуса города, численностью от 5 тыс. человек. Победителям конкурса для субъектов ДФО предусмотрены денежные премии в размере 300, 150, 100 и 50 млн рублей.