Благоустроенные дворы должны радовать

В Южно-Сахалинске на улице Сахалинской в прошлые годы капитально отремонтировали территорию между домами № 32а, 34 и 36.

Во дворе есть все необходимое для отдыха горожан – большой игровой комплекс, тренажеры, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и скамейки. Уложено резиновое покрытие и пр. Но в конце прошлого года, когда капитальный ремонт уже был завершен, одна из организаций провела здесь земляные работы, укладывая кабеля к строящемуся жилому дому. Тогда мэр поручил провести служебную проверку и взял на личный контроль восстановление нарушенного благоустройства. На объект с инспекцией регулярно выезжали сотрудники структурных подразделений администрации. Выполнение обозначенных поручений глава города проконтролировал в ходе инспекционного объезда.

– Территория большая, и, конечно, она требует особого внимания. Спортивная площадка, детские игровые зоны, зеленые насаждения – все должно содержаться на самом высоком уровне, – отметил мэр. – Большая часть замечаний устранена, деревья прижились. Важно, чтобы все организации, которые обслуживают территорию, относились к своей работе ответственно, а новые отремонтированные скверы и дворы радовали жителей как можно дольше. Безусловно, мы будем продолжать контролировать объект. Так, сегодня выявили повреждения бордюров — поручил разобраться в этом вопросе и устранить замечания в максимально короткие сроки.

Создание комфортной городской среды и озеленение города — одно из ключевых направлений работы администрации и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Во дворе по ул. Сахалинской, 32а регулярно обследуются зеленые насаждения, контролируется работа компаний, обслуживающих территорию. В том числе за организациями закреплены функции по уходу за деревьями, покосу травы, поддержанию газонов в нормативном состоянии, сообщает пресс-служба администрации города.