Благоустроить улицу Комарова в планировочном районе областного центра планируют в этом году

Новый облик получит участок от улицы Дружбы до Комарова, 29 в Луговом. На другом участке этой же улицы – до 2-ой Набережной – выполнят ремонт. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом стало известно в ходе двухчасовой встречи губернатора Валерия Лимаренко с жителями планировочного района Южно-Сахалинска.

По словам местных жителей, каждую осень в Луговом случаются перебои в подаче электроэнергии. Специалисты муниципалитета сообщили, что это происходило из-за подтопления электрической подстанции. Для решения проблемы от объекта энергетики были отведены грунтовые и талые воды – больше она возникать не должна.

Пожаловались жители и на неприятный запах на «тропе здоровья», расположенной вдоль реки Красносельской. И этот вопрос будет закрыт к лету, после запуска очистных сооружений в Ново-Александровске.

Жительница одного из домов рассказала губернатору о плохом отоплении в квартире своей мамы – зимой температура в комнатах опускается до 15 градусов. Глава региона поручил руководителю государственной жилищной инспекции области совместно со специалистами «Сахалинской коммунальной компании» незамедлительно провести проверку в доме. В случае, если температура в помещениях будет ниже нормы, управляющую организацию оштрафуют.