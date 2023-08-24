Ближе к людям. В Южно-Сахалинске открылся центр обслуживания абонентов Сахалинской коммунальной компании

Новый клиентский офис по ул. Невельской, 38, расположенный на трех этажах, посетил мэр Сергей Надсадин.

Как отметил генеральный директор Сахалинской коммунальной компании Максим Беккер, новый центр позволит повысить качество обслуживания абонентов. В одном месте специалисты СКК будут оказывать полный спектр услуг. Офис работает в будние дни с 8.30 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

Первый этаж предназначен для физических лиц. Горожане смогут получать и оплачивать квитанции, передавать показания индивидуальных приборов учета коммунальных услуг. Также здесь можно получить информацию о порядке расчета начислений или наличии задолженности, оставить заявку на ввод индивидуального прибора учета, провести сверку расчетов и др. Кроме того, специалисты компании помогут открыть личный кабинет в расчетном программном комплексе БРИС ЖКХ — электронном сервисе, предназначенном для автоматизации начислений и учета платежей за услуги ЖКХ.

На втором и третьем этажах обслуживаются юридические лица.

– Сейчас отлаживаем некоторые процессы, которые также повысят качество работы. Планируем усовершенствовать внутреннюю навигацию и внедрить электронную очередь. Все это позволит решить вопросы сокращения ожидания. Клиентоцентричность для нас в приоритете, и мы будем рады обратной связи от потребителей, – рассказал генеральный директор АО «Сахалинская коммунальная компания» Максим Беккер.

Сергей Надсадин пообщался со специалистами, работающими в центре, и горожанами, которые пришли в офис. Он отметил удобство его месторасположения и высокий уровень обслуживания абонентов.

– Сахалинская коммунальная компания — одна из важнейших компаний в городской экономике, так как это единственное предприятие, которое предоставляет населению услуги, связанные с теплоснабжением. Очень важно, чтобы и горожанам, и сотрудникам офиса было комфортно находиться в новом центре обслуживания абонентов. Так или иначе такие события формируют комфортную городскую среду в нашем городе. И именно в этом проявляется забота о людях.

До официального открытия центр работал в тестовом режиме. Горожане уже отмечают положительные изменения в части транспортной доступности.

– Очень довольна, что офис теперь в центре города, не нужно далеко ехать. Удобно будет и старшему поколению, – рассказала жительница Южно-Сахалинска Юлия Лебедева.

P. S.

В офисе СКК на ул. Бумажной, 26 продолжат работу тепловая инспекция и специалисты по обслуживанию приборов учета тепловой энергии. Прием заявок по этим направлениям не требует личного присутствия потребителя.