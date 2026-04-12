Ближе к звездам. Фотовыставка «Космос всегда мечта» открылась в Южно-Сахалинске

В преддверии Дня космонавтики во Дворце детского (юношеского) творчества Южно-Сахалинска открылась выставка фотополотен с изображением памятных монет «Космос всегда мечта». Выставка посвящена 65-летию первого полета человека в космос.

На фотопостерах можно детально разглядеть изображения памятных «космических» монет, которые в разное время выпускались в нашей стране. На них отражены ключевые события отечественной космонавтики, представлены портреты ученых, конструкторов, космонавтов, чьи имена навсегда вписаны в историю освоения космоса, изображены летательные и космические аппараты.

— К каждой фотокопии прилагается пояснение о событии или человеке, которым посвящена монета. Например, из информации на фотопостере мы узнаем, что для изображения Луны на одной из монет использован рисунок Галилео Галилея: таким ученый увидел спутник Земли в телескоп, — рассказала главный экономист отделения Банка России по Сахалинской области Елена Глен.

Посетители могут вспомнить отечественную историю освоения космоса и рассмотреть увеличенные изображения памятных монет.

Выставка работает до 20 апреля, сообщила пресс-служба отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного главного управления Банка России.

Вход свободный.