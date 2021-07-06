«Близнецы» Николая Вишневского. Книга островного краеведа увидела свет еще и на корейском языке

Год назад документальный труд сахалинского историка Николая Вишневского «Северная частица Страны утренней свежести» вышел на русском языке в издательстве «КорКи’С» при центральной городской библиотеке имени О. П. Кузнецова.

Книга, посвященная истории и судьбам корейского населения одного из 18 сахалинских муниципалитетов – Макаровского района, основана на уникальных архивных материалах и воспоминаниях старожилов. Она рассказывает о радостных и драматических моментах из жизни макаровских корейцев и, одновременно, истории уезда Мотодомари – Макаровского района – Макаровского городского округа.

Важную ее часть составили никогда ранее не публиковавшиеся фотографии из архивов России и Японии и частных коллекций. Одним из показателей ее качества стала победа в конкурсе «Успех года-2020», организованном администрацией г. Южно-Сахалинска. Появление книги-«близнеца» на корейском языке стало логичным продолжением издательского проекта библиотеки, поскольку интерес к работе Николая Вишневского проявили не только на Сахалине, но и за рубежом.

– В процессе работы мы пришли к выводу, что в более точном переводе поэтическое название Кореи звучит не Страна утренней свежести (как это принято), а Страна утреннего спокойствия, – отметил автор. – Огромную признательность выражаю сотруднице Южно-Сахалинской канцелярии Генерального консульства Республики Кореи во Владивостоке Соненг И. Она безвозмездно, в свободное от работы время перевела текст на корейский язык. Причем делала это творчески, с учетом множественности необычных для иностранцев терминов, в том числе производственных.

Помощь оказали и представители корейских семей, ставших героями повествования. Редактором издания выступила главный редактор газеты «Сэ коре синмун» Виктория Бя, которая очень ответственно подошла к работе, устраняя неточности. Книга вышла тиражом в 300 экземпляров, но этого пока достаточно, чтобы порадовать сахалинских корейцев первого поколения, в том числе ныне проживающих на своей исторической родине. Они знают об этом издании и ждут его.

Примечательно, что история Макаровского района под пером Николая Вишневского нашла многовекторное отражение. Имеется в виду трилогия сборников документальных очерков («Дальний Восток Сахалина», «Тихая гавань Карафуто» и «Под флагами СССР и России»), а также публикация в литературно-познавательном журнале «Слово» исследования «Транссахалинская магистраль», посвященного истории строительства главной островной трассы – Южно-Сахалинск – Оха. А дополненное автором переиздание сборника «Сириторское соглашение» привлекает внимание к малоизвестному факту заключительного этапа второй мировой войны.

Приблизить миг победы в августе 1945-го на Южном Сахалине и Курильских островах помогло заключение соглашения между советским и японским командованием в Сиритору, как ранее назывался г. Макаров.

Ирина СИДОРОВА.