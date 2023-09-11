Блюдо солнечного цвета. В парке Южно-Сахалинска фестиваль кимчи объединил людей разных национальностей

Без этого самого известного корейского блюда не обходится ни одно традиционное застолье у корейцев всех частей света. И это блюдо отличает не только яркий вкус и запах, но и цвет. Кимчи, наверное, сродни славянским блинам: по цвету и форме блины ассоциируются с солнцем; солнечными цветами окрашиваются и листья пекинской капусты, её вместе со специальной перцовой пастой используют как основной ингредиент.

На мастер-классе в парке под рукой всё необходимое. Подносы с просоленной пекинской капустой, редькой и чесноком старательно подготовлены членами региональной общественной организации «Сахалинские корейцы». Женщины разных возрастов, а с ними и студентки кафедры восточной филологии островного вуза проходят между рядами столов и помогают советами, в какой последовательности нарезать чеснок и белую редьку. Рядом со мной те, кто не раз принимал участие в фестивале, и те, кто впервые имеет такую возможность. К примеру, ученица восточной гимназии с радостью говорит, что ей так не хотелось идти на фестиваль, а сейчас она довольна и вернётся домой с коробочкой собственноручно приготовленной кимчи.

В первый раз на таком мероприятии оказалась и десятилетняя Люба из школы № 3. Девочка пришла на праздник вместе с родителями и сейчас усердно растирает по каждому листку капусты перцовую пасту. Говорит, сама кимчи не ест, но блюдо любят родители.

Не остались в стороне и те, кто не имел специальных приглашений на фестиваль (к сожалению, число участников ограничено). Они отвечали на вопросы викторины о кимчи, и знатоки даже выиграли большую коробку традиционного блюда с острым перцем. А еще всех желающих здесь щедро угощали этим национальным блюдом.

Интересно, что без отсылок к кимчи невозможно представить ни один современный корейский фильм, поклонники которых есть и на Сахалине.

«Всё дело в кимчи» – так называется многосерийный корейский фильм, стартовавший в 2014 году. Его главная героиня, чтобы наладить личную жизнь, начинает бизнес по приготовлению кимчи. Но если присутствие этого продукта в эпизодах корейского кино предсказуемо, то обращение к этому блюду в фильмах, снятых за пределами Корейского полуострова, всегда будет в центре внимания.

В 2017 году в Малайзии на экранах появился фильм «Кимчи для тебя». Это история о студенческих годах, любви и надеждах, страданиях и избавлении от них. Но начинается фильм с приготовленного главной героиней кимчи в качестве приветственного подарка для президента одной компании.

А в 2019-м во Франции была снята комедия «#Я здесь», главные события которой завязаны на возникшей в социальной сети влюбленности повара Стефана в милую кореянку. Желая скорее встретиться с виртуальной подругой, мужчина прилетает в Южную Корею, где ему удается узнать и вкус кимчи, и открыть новое для себя слово «нунчхи», означающее способность предугадывать чувства и ожидания другого человека. А чтобы хорошо получиться на фотографии, герои киноленты, глядя в камеру мобильного телефона, произносят громко и растягивая по слогам слово «кимчи».

Это же слово чаще других звучало в субботний сентябрьский день и в городском парке областного центра. Всем хотелось запечатлеть радостный момент приготовления вкусного блюда вместе с друзьями и родными.

А в завершение хочется напомнить, что не стоит начинать есть кимчи с рассола. Так обычно говорят корейцы тем, кто, не дожидаясь главного, довольствуется малым. Принесенное домой блюдо должно ещё несколько дней пропитаться перцовой пастой, и тогда его уже можно подавать к столу.

Готовила и уже продегустировала кимчи Елена Белобережская.

Фото Эльвиры ЛИМ.