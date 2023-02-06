Бойцам от земляков. Аромат корюшки на передовой

Почти полтора центнера крупной корюшки-зубатки наловили ногликские рыболовы­любители для отправки в зону СВО.

Подробности народной акции «Советскому Сахлину» сообщил один из организаторов Юрий Урянский.

– Идея родилась у кого-то из рыбаков, очень быстро распространилась в местных сообществах рыболовов-любителей, и наше неформальное объединение «13 верст» поддержало акцию. Заранее договорились с дальнейшей переработкой пойманной рыбы – ее проморозят и высушат на предприятии, чтобы соответствовала всем кондициям, – рассказал он корреспонденту.

«Сарафанное радио» принесло весточку из зоны проведения СВО: воины-сахалинцы чертовски соскучились по корюшке. Вот и решили ногликцы ответить на запрос! Они уверены, что посылка скрасит боевые будни земляков в СВО и напомнит им о малой родине.

6 февраля, как было объявлено заранее, все желающие ловили корюшку на льду Набильского залива, в месте, которое местные жители называют Гиляцкой косой. Позже к акции присоединились еще и земляки, ловившие зубаря на Ныйском заливе. Клев был не самым лучшим, тем не менее, всем миром удалось собрать около 130 килограммов рыбы.

Юрий Урянский несколько лет подряд активно участвует в организации и проведении в районе зимних соревнований по подледному лову рыбы «Ногликский лед». В нынешнем сезоне планируется провести их 13 марта, сейчас решается вопрос со спонсорами. Решено посвятить эти состязания всем землякам-сахалинцам, погибшим в зоне проведения СВО. И присвоить соревнованиям имя Андрея Чеснокова. Он в свое время стоял у их истока.

Андрей был мобилизован, сражался и погиб в зоне СВО полтора месяца назад. У него остались супруга и двое несовершеннолетних сыновей. Земляки помнят своих героев!

А соревнования с каждым годом набирают обороты. В них участвуют рыболовы-любители из разных районов области и с материка: из Хабаровского края, из Москвы…

Сергей ВЛАДИМИРОВ.