Характер бойцовский, закалка сахалинская. Спартакиада по армейскому рукопашному бою и пулевой стрельбе

25 февраля в небольшом зале областного отделения ДОСААФ в Южно-Сахалинске прошла спартакиада по армейскому рукопашному бою и пулевой стрельбе, посвященная Дню защитника Отечества.

Открывая спартакиаду, зампредседателя регионального отделения ДОСААФ Игорь Пожарский, обращаясь к участникам, сказал, что фотографии с соревнований будут направлены сахалинским воинам, участвующим в СВО, и таким образом ребята морально поддержат бойцов на передовой.

А Евгений Пряхин, председатель сахалинской региональной спортивной общественной организации «Федерация армейского рукопашного боя», напомнил собравшимся о значимости праздника Дня защитника Отечества и о важной, благородной миссии служения Родине.

Что такое поединок армейского рукопашного боя? Это не только по-своему красивое зрелище, в котором соперники соблюдают правила, ограничения, не перебарщивают с болевыми приемами и пользуются защитной экипировкой. Шлем с металлической решеткой, специальные жесткие перчатки-краги, защита для ног, жилет, надеваемый под кимоно, – все это оберегает спортсмена от травмирования. Каждый боец проявляет мужество, отвагу, превозмогает самого себя, стойко переносит боль и стремится к победе.

Все эти качества достойно продемонстрировали 75 юных участников спартакиады. Между прочим, девочки совсем не уступали мальчишкам. Родители, группы поддержки, болельщики неизменно встречали поединки с их участием аплодисментами.

Усилия и мастерство спорт­сменов оценивала компетентная судейская бригада. Лучшие из лучших награждены медалями, грамотами и красивыми кубками.

Помимо выступлений на борцовском ковре, ребята еще и стреляли в тире. Каждый должен был без пристрелки поразить мишени из пневматической винтовки из положения стоя с дистанции 10 метров. Самых метких также наградили.

В поединках участвовала допризывная молодежь в возрасте 10 – 17 лет. В отдельной номинации выступили совсем юные спортсмены в возрасте 8 – 9 лет. Ребята представили спортивные клубы: «Русичи» из Санаторного, «Триумф» федерации армейского рукопашного боя, физкультурно-спортивный клуб «ГТО» из Долинска, военно-спортивные клубы федерации армейского рукопашного боя «Буесть», «Викинг», «Ратник».

В перерыве между выступлениями Игорь Пожарский ответил на вопросы журналиста:

– Соревнования, приуроченные к Дню защитника Оте­чества, совмещающие в себе армейский рукопашный бой и стрельбу, проводятся уже третий раз. Участников из года в год примерно одинаковое количество. Они представляют в основном юг Сахалинской области: Долинск, Корсаков, Аниву, Южно-Сахалинск. У спортсменов из дальних районов не всегда есть возможность приезжать, но активная работа проводится на местах. Например, в Поронайском районе в системе проходят состязания стрелков и борцов…

Мы по линии ДОСААФ стараемся идти в ногу со временем: в школах вводится начальная военная подготовка, налаживаем взаимодействие с педагогами. В ближайшей перспективе планируем соревнования с использованием беспилотных летательных аппаратов. Технические возможности для этого найдутся, нужна финансовая поддержка.

Отдельное направление – стрельба в тире, недавно провели второй этап соревнований «Юный ворошиловский стрелок».

Учитываются ли в дальнейшем в армии спортивные награды ребят? Я глубоко уверен: если человек занимался рукопашным боем, стрельбой, то и в армии свою воинскую учетную специальность легко найдет. Или она его!

Игорь Пожарский провел для журналиста небольшую экскурсию по тематической выставке детского прикладного творчества, организованной в актовом зале.

Наглядный пример взаимодействия со школами Южно-Сахалинска. Школьники и педагоги откликнулись на предложение и подготовили свои поделки из бумаги и других материалов на армейскую тему. Танки, самолеты и даже подводная лодка, бороздящая океанские воды, объемная и совсем как настоящая! Такие поделки требуют времени, терпения и, конечно, знания предмета. Авторы лучших получат призы.

Евгений Пряхин также нашел небольшое окошко в плотной череде организационных хлопот и так прокомментировал происходящее:

– Огромная благодарность руководству регионального отделения ДОСААФ за предоставление зала для занятий и за поддержку в приобретении кубков и наград. Думаю, именно благодаря нашим совместным усилиям у детей заметно возрастает интерес к военно-прикладным видам спорта, с каждым годом их популярность растет. Будем сотрудничать и дальше. В скором времени планируем проведение региональных и всероссийских турниров.

А все-таки, хорошо, что у нас есть такая толковая молодежь и мудрые наставники!

Владимир СЛАВИН.

Результаты командных соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки