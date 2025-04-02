Бойцы СВО назвали подаренный квадроцикл «Аня Счастье» – именем школьницы из сахалинского города Макарова

На переводе в 524 рубля, подаренных ей на 8 Марта, дочь погибшего участника специальной военной операции написала: «Помощь солдатам от Ани Счастье». В знак признательности школьнице бойцы решили назвать квадроцикл «Аня Счастье».

Шестьсот тысяч рублей за три дня собрали сахалинцы и курильчане из группы «Итуруп: своих не бросаем» на квадроцикл для бойцов 39-й сахалинской бригады.

Так земляки откликнулись на обращение бывшего командира одного из взводов бригады с позывным «Альфа», служившего в зоне СВО со времени первого призыва. Он записал его на фоне фотографий бойцов.

– Это мой личный «Бессмертный полк», – сообщил бывший командир. – Среди погибших товарищей – раненые, оставшиеся без срочной медицинской помощи. Их не смогли вовремя эвакуировать с поля боя: не было транспорта. Давайте поможем ребятам с квадроциклом!

Уже 18-го марта сами бойцы, доложив курильчанам, что квадроцикл куплен и доставлен, расположились на новенькой технике. От души они поблагодарили всех причастных к доброму делу – жителей области, депутатов, представителей местных администраций. А особо – группу «Итуруп: своих не бросаем!» и девочку Алину, которая передала 100 рублей «для дяденек-солдат». Это тронуло до слёз.

Группа «Итуруп: своих не бросаем!» образована почти сразу после начала СВО. В ней более 180 членов семей участников спецоперации, работающие курильчане и пенсионеры, предприниматели, представители местной власти. Активно сотрудничают с группой сами военнослужащие. По их просьбам и предложениям многократно проводился сбор денежных средств для адресной помощи нашим бойцам.

Ольга Васильева, г. Курильск.