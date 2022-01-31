Бокогрей, он же лютень. Портрет сахалинского февраля

В древности на этот месяц приходился конец года, отсекал его. Отсюда название – сечень. Другое имя – межень – подчеркивает условную границу между сезонами: зима-весна. А еще февраль именовали ветродуем, лютнем, бокогреем.

По народным наблюдениям месяц традиционно вьюжный и не слишком морозный.

Данные метеостатистики не всегда и не во всем совпадают с такой оценкой. Росгидромет, составивший заранее вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период 2021-2022 годов, отметил, что на западе Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также на севере Якутии второй месяц года будет теплее обычного, среднемесячная температура воздуха превысит норму. Вместе с тем, на большей территории страны и в большинстве дальневосточных регионов февраль ожидается более холодный.

Так каков же он, портрет сахалинского февраля? Составить его в самых общих чертах помогли в региональном управлении гидрометеослужбы.

Насчет многоснежности и вьюжности народная молва ничуть не преувеличивает. Многим памятен прошлогодний февраль, циклоны атаковали Сахалин как минимум дважды. Особенно мощным оказался натиск стихии 15-17 февраля. В отдельные периоды при сильном ветре выпадали вперемешку снег с дождем. Порывы ветра на севере острова достигали 15 метров в секунду, на юге – до 25-ти, а на Курильских островах и вовсе до 30 метров в секунду.

Причиной этой атаки стала фронтальная зона, сформировавшаяся над Амурской областью и Хабаровским краем. Гигантская атмосферная воронка смещалась вдоль побережья Приморья на северо-восток, к Сахалину. Заранее было объявлено штормовое предупреждение по 14-ти районам области. Стихия принесла с собой множество неприятностей и бед.

Пострадало энергетическое хозяйство – без электричества оставался ряд населенных пунктов Макаровского, Долинского, Томаринского районов и планировочных районов областного центра. Пришлось отменить занятия в учреждениях дополнительного образования и переводить на дистанционку школьников. Приостанавливала работу паромная переправа. В отдельных муниципалитетах порывы ветра повредили кровли жилых домов и других объектов.

О Южно-Сахалинске: за историю наблюдений, начиная с 1942 года, рекордно теплым выдался февраль 2015 года, среднемесячная температура воздуха составила минус 6,1 градуса. Самым холодным – второй месяц 2001 года с показателем минус 16,7 градуса.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.