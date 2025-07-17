Более 10 тысяч должников могут остаться без электроснабжения

На начало июля задолженность частных клиентов филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» превысила 439 млн рублей, из них 145,9 млн — просроченная задолженность (превышает два норматива потребления). В целях снижения роста неоплачиваемых ресурсов в период подготовки энергосистемы к новому отопительному сезону энергетики приступили к ограничению энергоснабжения неплательщиков.

В июле более 10 тыс. граждан уже получили соответствующие предупреждения. В случае неуплаты долга в указанные в уведомлениях сроки подача электроэнергии им будет приостановлена. В прошлом месяце около 2 тыс. неплательщиков остались без электричества, 26 человек заключили соглашения о реструктуризации задолженности.

Кроме ограничений в подаче электроэнергии должникам начисляются пени за просрочку платежей, направляются исковые заявления в суд о принудительном взыскании долга. Выполняя решение суда, граждане обязаны оплатить не только всю сумму долга, но и государственную пошлину, чей минимальный размер с сентября 2024 года увеличен в 10 раз.

Если вступившее в силу решение суда о взыскании долга не исполняется в установленные сроки, судебные приставы могут списать денежные средства с банковской карты должника, наложить арест на его имущество – как движимое, так и недвижимое, – начиная с телефона, бытовой техники и заканчивая автомобилем, запретить совершение сделок с недвижимостью, регистрацию и продажу транспортных средств. Также приставы вправе вынести постановление о временном ограничении выезда за границу.

Сахалинэнергосбыт напоминает: чтобы избежать ограничений и судебных разбирательств, необходимо потреблённые ресурсы оплачивать в полном объёме до 25 числа каждого месяца. О сроках и способах оплаты можно узнать на сайте ПАО «ДЭК».

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

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