Более 10 тысяч участников присоединятся к «Фестивалю Первых» на Сахалине

Сахалинская область поддержит масштабный проект российского движения детей и молодежи «Движение первых» — «Фестиваль Первых». Мероприятие, посвященное году наставника и педагога, охватит восемь городов России, в том числе и Южно-Сахалинск.

«Фестиваль Первых» проводится при поддержке министерства просвещения РФ, федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), российского движения детей и молодежи «Движение первых». На общероссийской площадке дети смогут показать, что они готовы взять на себя ответственность за будущее страны.

Ключевой тренд фестиваля посвящен году педагога и наставника: школьники поменяются ролями со взрослыми, смогут стать воспитателями и кураторами друг для друга, примут участие в просветительских марафонах, патриотических, благотворительных и экологических акциях.

Фестиваль стартует 19 мая, в День пионерии. «Движение первых» представит на общественное обсуждение программу воспитания и наставничества в вожатском деле. Ее лидером станет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Далее каждый из городов-участников представит образовательную программу для детей и их наставников. Участники фестиваля будут встречаться с интересными спикерами, выполнять квесты, проектировать общественно полезные инициативы.

Школьники познакомятся с основными направлениями и ценностями «Движения первых», а также предложат идеи для его дальнейшего развития, примут участие в Дне дублера в своих регионах.

— Для Сахалинской области важно быть среди первых участников этого прорывного проекта. Наши тематические площадки готовы к приезду гостей. С участниками будут работать лучшие наставники, среди которых представители исполнительной и законодательной власти, известные спортсмены, популярные блогеры и телеведущие. Каждый найдет интересное занятие и информацию, которую сможет использовать в дальнейшем на пользу себе и обществу, — подчеркнул руководитель агентства по делам молодежи области Дмитрий Смекалов.

Программа фестиваля на Сахалине насыщена различными мероприятиями. В составе блока «Образование и знание» — стратегическая сессия с участием руководства островного университета и образовательный квест с советниками директоров школ. Интересующиеся вопросами охраны природы проведут экологический субботник на территории спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», а также займутся посадкой деревьев и цветов. В рамках блока «Патриотизм и историческая память» состоятся мастер-класс от военных, встречи с ветеранами и показательные выступления воспитанников «Юнармии». Блок «Культура и искусство» предусматривает выставку художественных работ, выступление сахалинских артистов и театральную постановку театра.

Отдельно будет изучаться вопрос разработки туристических маршрутов. Участники блока «Волонтерство и добровольчество» соберут для сверстников в Донбассе и Запорожье книги для летнего чтения, изготовят балаклавы и москитные сетки для участников СВО.

Молодые люди, интересующиеся международными отношениями, пройдут квиз, посвященный азиатским странам. В рамках блока «Наука и технологии» предусмотрены мастер-класс по сбору беспилотников, посещение «Кванториума» РЖД, также уроки по робототехнике. Будущие журналисты пройдут тренинг по работе в СМИ и продвижению медиа. Блок «Труд, профессия и свое дело» включает в себя встречу с ведущими работодателями области, обучение в рамках психолого-педагогического класса и профориентационную игру «Навигаторы карьеры». Участники фестиваля смогут посетить зарядку с известным спортсменам, понаблюдать выступления каратистов и принять участие в проекте «Семейная команда». А для приверженцев здорового образа жизни запланирована тематическая игра-эстафета, встреча «Здоровый завтрак» и акция «Заменяйка» о полезных продуктах.

Ключевым событием «Фестиваля Первых» в Южно-Сахалинске станет «Праздник Первых». Он состоится 1 июня, в Международный день защиты детей, в городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Там откроют более 20 площадок. По расчетам организаторов, их посетят более 10 тысяч человек. Зоны активности будут посвящены творчеству, образованию, спорту, культуре, патриотической и общественно полезной работе, добровольчеству, охране окружающей среды и другим темам. Кульминацией праздника станет создание арт-объекта на горе Лысой и большой концерт.

«Фестиваль Первых» станет витриной достижений и целей «Движения Первых», которое сегодня объединяет молодежь по всей России. В режиме онлайн к присоединятся более 5 миллионов человек. Еще 100 тысяч человек примут участие в работе площадок фестиваля в своих городах, сообщает пресс-служба регионального правительства.