Будущие мамы получили массу знаний о беременности и родах

Бесплатный фестиваль в формате девичника для беременных женщин и мам новорождённых малышей стартовал в Южно-Сахалинске 1 марта. В островном регионе уже в четвёртый раз организовали «МамаФест». Двухдневное мероприятие проводят при поддержке агентства по делам молодёжи Сахалинской области по национальным проектам «Молодёжь и дети» и «Семья».

– На Сахалине мы проводим «МамаФест» уже не первый год, и всякий раз наш проект привлекает много прекрасных женщин. Цель мероприятия – подарить будущим мамам новые знакомства и полезную информацию о предстоящем материнстве. Ведь быть мамой – это непростой труд. Мы пригласили инструкторов по йоге, производителей детских товаров, специалистов по грудному вскармливанию, врачей. В течение двух дней у нас проходят мастер-классы, беседы, небольшие лекции о здоровье и, конечно, игровые занятия. 1 марта мы собрали в «Маяке» беременных сахалинок, а 2 марта – мам с малышами до 2 лет, — рассказал основатель проекта «МамаФест» Валерий Бронников.

Около 100 будущих мам из Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы и Долинска приехали на тёплую встречу в арт-резиденцию «Маяк». Такие встречи-девичники полезны тем, что гостьи не только знакомятся и общаются, но и получают важные знания, участвуют в мастер-классах и получают подарки. Так, инструктор женской и перинатальной йоги Валентина Ярочкина показала островитянкам простые упражнения для расслабления уставших стоп — с этой проблемой женщины часто сталкиваются на последних неделях беременности.

Известный в Южно-Сахалинске акушер-гинеколог Андрей Гуржий выступил с лекцией о сохранении и донорстве биологических материалов женщины, которые можно взять сразу после того, как малыш появится на свет. В Сахалинской области сегодня можно сохранить биоматериалы.

Для этого на островах работает представительство одного из крупнейших в России донорских банков.

Большой ажиотаж у будущих мам вызвали стойки с детскими товарами – младенческой одеждой и первыми игрушками, непромокаемыми нагрудниками, подгузниками и влажными салфетками. Сахалинские предприниматели готовы предложить беременным женщинам наборы товаров на все случаи жизни, которые пригодятся с первых дней после появления малыша на свет, а также в быту.

Проект «МамаФест» на Сахалине в 2025 году проходит в том числе в рамках Года счастливого материнства, объявленного губернатором Валерием Лимаренко.

Фото: Агентство по делам молодёжи Сахалинской области.