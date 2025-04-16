Более 100 наград взяли островные пловцы на сахалинском этапе Кубка ДФО

На первом этапе Кубка Дальнего Востока по плаванию сахалинские спортсмены взяли 38 золотых, 34 серебряные и 38 бронзовых наград. Комплекты медалей разыграли девушки и юноши в двух возрастных категориях: 11 – 13 и 14 – 15 лет. Всего в первом этапе Кубка участвовали 16 команд. Юные пловцы состязались в дисциплинах «Вольный стиль», «Баттерфляй», «Брасс», «На спине», «Комплексное плавание» на разных дистанциях, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Соревнования собрали более 370 атлетов из Владивостока, Партизанска, Благовещенска, Корсакова, Находки, Поронайска, Свободного, Южно-Курильска, Охи, Холмска, Арсеньева, Курильска и Южно-Сахалинска. Межрегиональные старты принял 50-метровый бассейн Центра водных видов спорта «Волна».

Второй этап Кубка пройдёт в Хабаровске в октябре.

Сахалинец взял «золото» и «бронзу» на международном турнире по боксу

Островной боксёр Артур Фаустов занял первое место в весе 85 кг в возрастной категории 50+ на первом международный турнире по боксу среди ветеранов на призы «Академии бокса Сибирь». Чемпионат собрал 47 участников из России, Узбекистана, Казахстана и Монголии. Россия была представлена спортсменами из Кемерово, Краснодара, Уфы, Сахалина и Новосибирска.

В категории 46 – 50 лет он боксировал с заслуженным мастером спорта, чемпионом мира и Европы из Казахстана Есимханом Куралбаевым, где стал бронзовым призером. В финале категории 50+ против островного атлета на ринг вышел боец из Казахстана Андрей Ембатуров.

Артур Фаустов является кандидатом в мастера спорта, стаж занятий боксом 40 лет. Он двухкратный победитель чемпионатов Сибири и Дальнего Востока. За свою спортивную карьеру провёл 80 боёв и в 70-ти одержал победу.

Данный турнир – не просто соревнования, а возможность для спортсменов снова почувствовать азарт ринга, проверить свои силы и выносливость, ведь возраст не преграда для настоящих бойцов.

Сахалинские волейболистки заняли тринадцатое место на первенстве России

В Нижнем Новгороде завершилось первенство России по волейболу среди девушек до 17 лет (2009 – 2010 г.р.). На подиум стремились 16 сильнейших команд страны, просочившихся в финал сквозь узкое горлышко отборочных этапов.

Первое место заняла Челябинская область, второе – Вологодская, третье – Москва.

Команда спортшколы по волейболу г. Южно-Сахалинска стартовала не самым лучшим образом, но затем одержала три победы подряд в трех партиях (над Республикой Дагестан, Рязанской и Калужской областями). В итоге островитянки показали 13-й результат.

– Такое впечатление, что девочки разыгрались только к концу соревнований. Хорошо сыграли, уверенно выиграли, – сказала тренер сахалинской команды Марина Борисовна Захарова после матча с Калужской областью.

Состав команды: Таисия Гордеева, Таисия Дробышева, Мария Ермакова, Дарья Золотухина, Дарья Ивлева, Алиса Коверга, Яна Максутова, Ипек Расулзаде, Полина Рощина, Антонина Семеренко, Ева Старостина, Диана Филипенко.

Фото Александра Попова.

Финальная лыжная гонка в этом году прошла в Южно-Сахалинске

Лыжный спринт среди мужчин и женщин в двух возрастных категориях прошёл на трассе лыже-биатлонного комплекса «Триумф» в областном центре.

За звание самого быстрого в спринте свободным стилем на дистанции 1,4 км лыжники оспаривали награды в двух возрастных категориях: 1985 г.р. и старше и 1986 – 2007 г.р. По итогам заездов среди мужчин в категории 1985 г.р. и старше первым финишировал Игорь Романенков, вторую ступень пьедестала занял Анатолий Мельников, а бронзовая награда досталась Дмитрию Котеневу. У более молодых атлетов 1986 – 2007 г.р. места распределились следующим образом – «золото» у Андрея Панина, «серебро» ушло Константину Нурулину, а на третьем месте расположился Илья Толстяков.

– На удивление, трасса подготовлена очень хорошо, даже есть небольшой наст, при том, что минусовых температур уже нет. Трасса ещё достойна, чтобы провести финальные забеги. Как директор спортивной школы зимних видов спорта, сам решил поучаствовать, завершить этот сезон вместе со своими воспитанниками и не только. Поэтому приятно видеть рядом с собой таких спортсменов, как, например, Андрей Панин, который совсем недавно учувствовал в первенстве страны и взял «серебро» и вошёл в состав сборной страны по биатлону. Хочется добавить, что мы подготовили очень хорошую подушку, то есть под основным слоем ещё 40 см искусственного снега на 2.5 км дистанции, поэтому те, кто очень любят кататься, могут ещё минимум неделю не расставятся с любимым занятием, – поделился своими впечатлениями Михаил Шамсутдинов.

У представительниц прекрасного пола итоги выглядят следующим образом. Среди лыжниц 1985 г.р. и старше пальму первенства взяла единственная представительница своей категории – Наталья Константинова. Островитянки 1986 – 2007 г.р., также как и юноши, показали отличные результаты и волю к победе. Первой финишную черту пересекла Александра Власова, следом за ней расположилась Кристина Зыкова, а замкнула тройку призёров Елизавета Лизикова.

Сахалинские чир-спортсменки взяли два серебра всероссийских соревнований

Сахалинские спортсменки завоевали две серебряные награды всероссийских соревнований по чир спорту «Сияние Пармы».

Состязания прошли в Перми и собрали более 2350 участников из 32 регионов страны.

Островную сборную представляли четыре спортсменки в возрастной категории «мужчины/женщины».

Алина Асташенко и Марина Иванова стали обладательницами серебряной награды в дисциплине «чир-хип-хоп-двойка». Алиса Кошкина и Ева Заболотная заняли второе место в дисциплине «чир-джаз-двойка», выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Ильяс Нургалиев финишировал вторым на межрегиональных соревнованиях по кроссу

Приморский город Артем стал местом проведения межрегиональных соревнований по кроссу. Свои беговые скилы продемонстрировали более 200 спортсменов из пятнадцати муниципальных образований Приморского края, Сахалинской области и Хабаровского края.

Островной регион представлял воспитанник спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта Ильяс Нургалиев (победитель первенства Российского спортивного студенческого союза, призер первенства страны и Спартакиады молодежи России).

Сахалинский бегун вышел на старт забега на 8 км. Он преодолел дистанцию за 26 минут 4 секунды и занял второе место. Лидер – Сергей Шалунов из Приморья – был быстрее на 21 секунду.

Фото спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта.

Островные волейболистки приняли участие в полуфинале первенства страны

В Иркутске завершился полуфинал первенства России по волейболу U14. На площадку вышли шесть команд девушек 2012 – 2013 г.р.

Победителем турнира стала «СШ № 5» из Иркутска. Серебряные награды увезли в Ангарск воспитанницы спортшколы «Сибиряк». Третий приз отправился в Тобольск.

На четвертом месте – «СШ № 5» из Кемерово, на пятом – «Юность» из Черниговки, на шестом – «СШ по волейболу» из Южно-Сахалинска.

В заключительном матче островитянки соперничали с «Юностью». В первой партии они вели в счете 16:11 и 17:12, а в третьей были впереди 24:22. Но, к сожалению, этого не хватило для победы. Итог – 0:3.

Состав команды: Маргарита Афонина, Ксения Баскова, Элина Белоусова, Александра Дуплий, Мария Ильюшенкова, Юлия Нижегородова, Влада Краснухина, Виктория Ромашева, Ярослава Ханьковская, Ульяна Часовских, Майя Че (тренеры Екатерина Бронникова и Станислав Филимонов).

Будем надеяться, что полученный опыт конвертируется в победы в следующих турнирах.

Сахалинские боксеры приняли участие в первенстве России

В Суздале (Владимирская область) провели первенство России по боксу среди юношей и девушек 15 – 16 лет. В ринг вышли спортсмены 2009 – 2010 г.р. Сахалинскую область представляли Вероника Пен и Хасбулат Умаров.

– В первенстве принимали участие 530 боксеров (222 девушки и 308 юношей) из 81 региона России. Оно было отборочным этапом на европейские турниры, – пояснили организаторы.

Вероника Пен была заявлена в весовую категорию до 46 кг (23 спортсменки). Она проиграла в первом бою и выбыла из розыгрыша.

Хасбулат Умаров выступал в весовой категории до 60 кг, где его соперниками были 24 боксера. Сахалинец одержал две уверенные победы, но затем проиграл Сайхану Баракову из Чечни, который стал бронзовым призером. В итоге Хасбулат Умаров разделил пятое – восьмое место.

Фото организаторов.