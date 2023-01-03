Более 100 тысяч жителей региона ощутили выгоды от владения «Картой сахалинца»

Под занавес года стало доброй традицией отмечать участников социально-важного проекта «Карта сахалинца». На сей раз, например, счастливчика, ставшего 100000-м в списке владельцев этой карты, торжественно поздравили и вручили подарки от партнера проекта — платежной системы «Мир».

В конце 2021 года «Советский Сахалин»газета сообщил о том, что автор идеи, губернатор Валерий Лимаренко, вручил призы победителям розыгрыша призов среди юных спортсменов. Церемонию организовали на ледовой площадке спортшколы «Кристалл», где проходили соревнования, посвященные 75-летию хоккея в России и 60-летию первого матча на Сахалине. Победители розыгрыша получили отличные призы: сезонные ски-пассы на СТК «Горный воздух», сноуборды и клюшки с автографами лучших хоккеистов региона.

С того памятного момента проект получил развитие. По итогам 2022-го число торгово-сервисных предприятий, предоставляющих 15-процентные скидки владельцам пластиковых «Карт сахалинца», увеличилось до полутора тысяч.

За счет чего карта набирает популярность? Кураторы проекта приводят убедительную статистику. По одному из направлений, связанному с развитием культуры и спорта, сахалинцы сэкономили больше 105 млн. рублей. В частности, по «Карте сахалинца» дети до 17-ти лет с удовольствием бесплатно посещают водноспортивный комплекс «Аква Сити» в Южно-Сахалинске.

Экономия и на других направлениях впечатляет: скидки по карте за минувший год составили в общей сложности 14 млн. рублей.

Добрые дела

Программой «Добрые дела Карты сахалинца» за 5 месяцев воспользовались более 5000 жителей области. Благотворители помогают нуждающимся семьям с приобретением бытовой техники, ноутбуков, улучшением жилищных условий, а в отдельных случаях и помощи с трудоустройством.

Таким путем удается закрывать часть потребностей семей, остальные вопросы помогает решать региональное министерство соцзащиты. Ведомство приводит в пример историю одной семьи – участницы проекта. Ранее сахалинка Любовь Лиш проживала с двумя сыновьями и дочерью в съемной квартире. Платила за аренду 42 000 рублей. Ей, воспитателю детского сада, приходилось подрабатывать, чтобы обеспечить детей. Но денег на все необходимое хронически не хватало.

Спустя какое-то время после встречи с губернатором семье предоставили арендное жилье площадью 90 квадратных метров за 19 300 рублей в месяц. Сэкономленные 23 300 рублей теперь можно направить на другие нужды.

Кроме того, орган социальной защиты одобрил соцконтракт, по которому женщина приобрела бытовую технику и мебель для детей. Старшему сыну подарили ноутбук и теперь он, благодаря поддержке мецената, дистанционно учится в учебном центре «Тезона».

За звание самых щедрых меценатов 2022 года поборолись Специальная комиссия, в состав которой вошли представители регионального правительства, НКО и лидеров общественного мнения определила Более 700 человек. Лауреатов и победителей 6 из 7 номинаций определила А лауреатов и победителя номинации «Общественное признание» выбрали сами сахалинцы и курильчане, принявшие участие в онлайн-голосовании на сайте карты сахалинца в ноябре.

К слову

Те, кто еще не успел оформить «Карту сахалинца», могут подать заявку на оформление на портале www.eks.sakhalin.gov.ru.

Кроме того, можно это сделать и по телефону: +7 (4242) 73-32-89 и по телефону горячей линии минсоцзащиты: 8 800 201-00-99. Нужно будет предоставить данные паспорта и СНИЛС.

Николай ПИТЕРСКИЙ.