Более 1000 подъездов отремонтировали в Сахалинской области с начала года

Почти половина – в Южно-Сахалинске. Ведутся работы по ремонту дворов, как капитальному, так и текущему, и реконструкция дорог.

Ход работ в областном центре проинспектировали губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

​Первой точкой субботнего объезда стал дом № 50 «А» по улице Есенина. Здесь губернатор и мэр пообщались с жителями в недавно проведенном ремонте в подъезде. Стены и пролеты привели в порядок и пригласили художников. Теперь пространство украшают сахалинские пейзажи в морской тематике.

​– Мы очень довольны результатом. Вообще у нас всегда чисто, убирают регулярно и в подъезде, и во дворе, тщательно за этим следим и стараемся поддерживать порядок, – поделилась старшая по дому Надежда Вострикова.

В рамках текущего ремонта подъездов предусмотрены побелка и покраска стен, тамбурной двери, замена или восстановление перил, установка почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов.

В некоторых домах, где жители хотят создать уют в подъезде, на лестничных площадках появляются художественные росписи на стенах, картины и комнатные растения.

Любая управляющая компания может получить субсидию на возмещение 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений.

​– Работы по благоустройству идут во всех районах области. В целом по региону отремонтировано уже более 1 тысячи подъездов, то есть мы превзошли рекорд прошлого года. Напомню, в этом году делаем 4 тысячи подъездов. В следующем году сделаем столько же, чтобы везде был порядок. Большая работа проводится и по озеленению. Очень приятно видеть результат, это отмечают не только жители региона, но и все приезжие гости, – отметил Валерий Лимаренко.

​Тем временем во дворе домов 63 «В» и 63 «Г» приступили к финальной стадии капитального ремонта. Уже оборудованы новые тротуары и отмостка у домов. В ближайшие дни начнется подготовка к асфальтированию проезжих частей.

Контрактом предусмотрено завершение работ до 1 августа, но их выполнят раньше.

В этом году на Сахалине и Курилах планируется отремонтировать не менее 1200 дворов. Только в одном Южно-Сахалинске в порядок приведут 600 дворов, что в 1,5 раза больше прошлого года. В работу по выявлению дефектов активно вовлечены волонтеры «Единой России».

Работы по ремонту подъездов и дворов проходят в рамках проекта «Забота.

Защита. Уважение», созданного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Главная задача проекта – увеличить доступность и ясность существующей системы государственных и муниципальных услуг для каждого сахалинца.

​– Мы с Валерием Игоревичем регулярно приезжаем во дворы, и жители делятся с нами радостью, они и сами активно участвуют в ремонте подъездов и облагораживании придомовых территорий. Вместе с тем, в городе активно ведутся работы по ремонту дворов. В текущем режиме в этом году у нас запланировано отремонтировать около 600 территорий, еще более 25 – ремонт капитальный. Такие масштабы позволяет претворять в жизнь грамотно выстроенная совместная работа правительства области и администрации города, – подчеркнул мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

​Финальной точкой объезда стал участок проспекта Победы от одноименной площади до улицы Комсомольской, где ведутся работы по замене верхнего слоя асфальта, а также бордюров и тротуаров. Как отметил представитель подрядной компании, все материалы завезены, рабочих хватает. Объект будет сдан до 15 июля.