Более 1000 сахалинцев вышли на старт «Лыжни России»

Фото с сайта министерства спорта Сахалинской области.

Сахалинская область одна из первых в стране дала старт открытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Более тысячи участников разных возрастов вышли 14 февраля на лыжную трассу села Троицкого Анивского района.

Приверженцы здорового образа жизни преодолевали дистанции 200, 500 метров, а также 1, 5 и 10 км. Спорт­смены с ограниченными возможностями здоровья демонстрировали своё мастерство на 500 метрах и 1 км.

Главный судья соревнований Елизавета Пуненкова отметила, что в этом году для детей подготовили «финишные» пряники с логотипом мероприятия, для остальных –  брендовые шапочки.

Лучшими на своих дистанциях стали Юлия Мерчина, Алексей Цурупа, Кира Кудряшкина, Егор Зимаев, Александр Флегантов, Лолита Генералова, Мария Пономарёва, Алексей Волков, Леонид Нанака, Дарья Заводчикова, Дмитрий Шубнов, Виолетта Щербакова, Данил Нечипоренко и Софья Кузнецова, сообщила пресс-служба минспорта области.

Мероприятие организовано по государственной программе «Спорт России», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.

 

