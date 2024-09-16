Более 12 тысяч должников за электроэнергию предупреждены о предстоящих ограничениях

Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» в августе направил должникам уведомления о возможных ограничениях в подаче электроэнергии. Предупреждения получили 12,3 тыс. частных клиентов компании, чей долг превысил два норматива потребления и достиг в совокупности 117,9 млн рублей.

Порядка пяти тысяч граждан рассчитались с долгами, не доводя дело до ограничений, оплатив в общей сложности более 19,8 млн рублей. Ещё 50 сахалинцев заключили соглашения о поэтапном погашении задолженности почти на миллион рублей.

Ограничения в энергоснабжении на данный момент введены в отношении 1629 уведомлённых неплательщиков. Им помимо долга необходимо будет оплатить пени за нарушение установленных сроков платежей, а также услугу по возобновлению подачи ресурса.

В настоящее время без энергоснабжения более трёх тысяч должников. По адресам их проживания регулярно проводятся проверки на предмет самовольного подключения к электросети. При обнаружении несанкционированного подключения – административный штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

Сахалинэнергосбыт напоминает, что оплатить потреблённую электроэнергию необходимо до 25 сентября. В противном случае должников ждут ограничения в энергоснабжении, исковые заявления в суд, аресты счетов и имущества, запреты на совершение сделок с недвижимостью, регистрацию и продажу транспортных средств, ограничения выезда за границу.

Консультацию о возможном наличии долга и способах его погашения можно получить в едином контакт-центре ПАО «ДЭК» по телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный) либо в Личном кабинете клиента (на сайте и мобильном приложении).

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».