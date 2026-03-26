Более 140 млн рублей взыскано с должников за электроэнергию в прошлом году в судебном порядке

Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» ведёт регулярную работу по взысканию задолженности с неплательщиков за потреблённую электроэнергию, в том числе в судебном порядке. В первые два месяца 2026 года подано порядка тысячи заявлений о выдаче судебных приказов о принудительном взыскании задолженности с частных клиентов на общую сумму 9,4 млн рублей, а также 66 заявлений на 78,9 млн рублей с юридических лиц. В настоящее время судом удовлетворено 487 исков (с учётом переходящих с 2025 года) в отношении частных клиентов на 6,5 млн рублей, а также 58 исков в отношении юридических лиц на 37 млн рублей.

Дальневосточная энергетическая компания напоминает клиентам о необходимости оплачивать потреблённую электроэнергию в установленные законодательством сроки. Неоплаченные долги – причина, по которой энергетики вынуждены обращаться в суд, а также в службу судебных приставов с целью взыскания долга в принудительном порядке. В 2025 году по заявлениям энергетиков через суд было взыскано 42,7 млн рублей с частных клиентов и более 99 млн рублей с юридических лиц.

Выполняя решение суда, граждане обязаны оплатить не только всю сумму долга за потреблённую электроэнергию, но также государственную пошлину и издержки, связанные с рассмотрением дела.

Если вступившее в законную силу решение суда о взыскании задолженности не исполняется неплательщиком в установленные сроки, с должниками начинают вести работу судебные приставы.С целью исполнения судебных решений приставы могут списать денежные средства с банковской карты должника, наложить арест на его имущество – как движимое, так и недвижимое, – начиная с телефона, бытовой техники и заканчивая автомобилем, запретить совершение сделок с недвижимостью, регистрацию и продажу транспортных средств. Также приставы вправе вынести постановление о временном ограничении выезда за границу.

Консультацию о возможном наличии долга за потреблённую электроэнергию и способах его погашения можно получить в едином контакт-центре ДЭК по телефону

8-800-234-77-77 (звонок бесплатный).

Оплатить потреблённые энергоресурсы можно в офисах ДЭК, через «Платёжную страницу ДЭК», в отделениях Почты России, в банках и банкоматах, а также с помощью онлайн-способов, указанных на сайте компании в разделе Оплата.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

Реклама. ПАО «ДЭК». ИНН 2723088770. CQH36pWzJqMGfMg5z212qwjVgB3Kpmm22FMb3WqQSNkutZ