Более 2 тысяч зрителей собрал гала-концерт всероссийского фестиваля «Своих не бросаем» на Сахалине

Во дворце спорта «Кристалл» завершается масштабный фестиваль военно-патриотической песни, который проходил с 22 по 24 февраля в Южно-Сахалинске. Для звезд российской эстрады, сахалинских артистов, зрителей культурное событие стало еще одним способом выразить благодарность защитникам рубежей Родины.

Гала-концерт в Южно-Сахалинске могли увидеть не только зрители в «Кристалле», но и вся страна. Телеэфир и онлайн-трансляция были доступны во всех регионах России, включая освобожденные территории.

– Артисты, которых мы слышим сегодня, – это не просто творческие люди. Это творцы с большой буквы, которые не боятся петь патриотические песни там, где идет бой. Почему всероссийский фестиваль проходит у нас на Сахалине? Потому что наши островные артисты пишут песни о Родине, и эти песни откликаются в сердцах людей в разных уголках нашей великой страны. Песня – это сила, которая объединяет всех людей, говорящих на русском языке.

Пока люди пишут и исполняют такие песни о любви к Родине, мы будем верить в победу. И мы обязательно победим. Сегодня, когда наши ребята сражаются за Родину, они должны чувствовать, что сердца миллионов соотечественников с ними, что мы всегда будем поддерживать друг друга. И наш патриотический фестиваль «Своих не бросаем» стал ярким подтверждением этого, – сказал губернатор Валерий Лимаренко, приветствуя зрителей гала-концерта.

Глава региона поблагодарил Администрацию Президента РФ, партию «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт за то, что они на федеральном уровне поддержали идею проведения масштабного музыкального события на Сахалине. Мероприятие всероссийского уровня на Сахалине стало продолжением концерта в московских «Лужниках». Вслед за островным регионом идею проведения культурной акции подхватили еще семь городов России. Военно-патриотические песни прозвучали сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новокузнецке и Белово Кемеровской области, а также в Луганске.

Участников и гостей фестиваля поприветствовал также первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального Совета «Единой России» Андрей Турчак.

– Фестиваль объединил нашу большую Родину – от Южно-Сахалинска до Калининграда. Молодые авторы и именитые исполнители, которые приняли в нем участие, они сегодня тоже воюют. Разят словом и песней, поддерживая тем самым наших ребят на передовой. Этот фестиваль для наших защитников – кадровых военных, добровольцев, мобилизованных и всех бойцов. Сегодня ровно год с начала специальной военной операции. И нет никаких сомнений, что враг будет разбит, и победа будет за нами, – сказал Андрей Турчак.

В рамках гала-концерта на островную сцену вышли Юлия Чичерина, Сергей Бобунец, Джанго, группы «7Б», «Ва-Банкъ», «Зверобой», «СерьГа» и Сергей Галанин, Пётр Лундстрем, Сандра Мантика. Вместе с российскими звездами выступили сахалинские деятели культуры – Южно-Сахалинский камерный оркестр, Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Экзотика», театр танца Drevo, Алексей Солдатов и Диана Головина, а также артисты из Донецкой и Луганской народных республик – «Собор», Аким Апачев и Наталья Качура, сообщает пресс-служба регионального правительства.