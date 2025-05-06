Более 30 тысяч сахалинских ребят отдохнут в детских лагерях этим летом

Официально летняя оздоровительная кампания в островном регионе начнётся 1 июня, однако некоторые загородные лагеря начнут принимать детей уже в конце этого месяца. Так, «Лесное озеро» откроет свои двери для школьников 18 мая, а «Чайка» — 28 мая.

Как и ранее, семьи смогут компенсировать часть затрат на летний отдых: из регионального бюджета возместят 85% от средней стоимости путёвки в оздоровительный лагерь. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдых полностью оплатят за счёт бюджета.

Особое внимание уделяется поддержке семей участников СВО. Дети погибших бойцов получат бесплатные путёвки в лагеря как на территории Сахалинской области, так и за её пределами.

– Эта инициатива – знак глубокой благодарности героям, которые отдали жизнь за Россию. Мы должны помочь их детям реализовать свои способности, получить образование, стать достойными гражданами. И, в частности, дать им возможность провести летние каникулы с пользой и удовольствием, набраться сил и получить яркие впечатления, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Помимо стандартных оздоровительных смен, в областных лагерях пройдут профильные. В этом году расширится их количество в региональном центре «Сахалинтех Алаид». Они пройдут в учебно-тренировочном центре «Восток», а также в лагерях «Лесное озеро» и «Юбилейный». А в палаточном лагере «Авангард» организуют смены «Орлята России» и «Лидеры Движения первых». Для детей, состоящих на профилактическом учёте, будут работать смены «Сила России» в лагере «Сахалинская Звезда».

Помимо этого, третий год подряд Сахалинская область организует отдых детей из Шахтёрска ДНР. По поручению Президента России регион взял шефство над этим городом. Летом планируется отправить 500 детей в лагерь «Мир» на побережье Азовского моря.

На заседании правительства главам муниципальных образований поручено строго контролировать соблюдение требований пожарной, санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности в детских лагерях.

Елена КУЛИКОВА.