Более 300 тхэквондистов приняли участие в Кубке Дальнего Востока на Сахалине

Кубок Дальнего Востока по тхэквондо прошёл в Южно-Сахалинске на базе учебно-тренировочного центра «Восток». За золотые медали турнира боролись более 300 спортсменов из Приморского, Камчатского, Хабаровского краёв, Кемеровской и Сахалинской областей, сообщила пресс-служба островного минспорта.

— Данные соревнования – это хорошая возможность для спортсменов выполнить норматив мастера спорта России, если смогут соблюсти ряд определенных требований. Поэтому на турнире собрались только лучшие спортсмены своих регионов, — рассказал президент сахалинской ассоциации тхэквондо Андрей Серебрюхов.

Также для спортсменов 2012-2013 г.р. в рамках Кубка прошёл спортивный фестиваль «SAKHALIN CUP».

Лучшими в своих весовых категориях стали Егор Федоров, Альберт Чан, Ли Чан Су, Максим Цой, Владислав Федоров, Алина Цой, Владислав Син, Артем Ким, Виктория Беляева, Александр Ри, Семен Кресов, Андрей Кузьминых, Мильяна Бабенко, Тен Хо Гюн, Максим Ли, Александр Ким, Екатерина Тимошенко, Олег Бадалян, Дмитрий Ким, Се Хи Су, Милана Румянцева, Лилия Соловьева, Тимофей Тхагапсов, Полина Сапунова, Владислав Шпагин, Елизавета Коркина, Артем Захаров, Варвара Копань, Самсон Костромин, Мирослава Честнова, Павел Смиренов, Владимир Соколов, Малика Вагабова, Татьяна Воропай и Марина Черкесова.

Сахалин впервые принял первенство ДФО по спортивному пейнтболу

На Сахалине впервые прошло первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному пейнтболу. Отличительной особенностью соревнований стало участие команд младшего дивизиона – до 16 лет. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

— Было очень круто, что все дети приехали без опыта спортивного пейнтбола. Так шансы были у всех равны, и борьба получилась очень напряженной и драматичной, особенно в полуфиналах и финалах. Несмотря на мой большой спортивный опыт, я впервые наблюдал за детскими соревнованиями: мальчишки и девчонки, играя вместе (у нас были смешанные команды) проявили себя очень круто. В будущем постараемся расширить количество команд, чтобы все желающие смогли присоединиться к состязаниям, — рассказал главный судья первенства Юрий Ким.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из районов Сахалинской области, в том числе представители общеобразовательных и спортивных школ.

— В пейнтбол играла впервые, но раньше много слышала об этой игре и очень хотела попробовать. Думаю, что для первого раза выступила хорошо, но точно есть над чем поработать. Было сложно, но очень интересно. Обязательно буду принимать участие в таких играх, — отметила участница команды лицея № 1 Виктория Тищенко.

В младшем дивизионе первое место завоевала команда Absolut, серебро у корсаковского «Динамита», бронзовыми призерами стали представители лицея № 1. Лучшим игроком стал Иван Филиппов (Absolut).

В старшем дивизионе лучший результат у Oldskullz, вторыми стали спортсмены «Легиона», замкнули тройку лидеров «Не юноши». Звание «Лучшего игрока» ушло Виталию Звягину (Oldskullz).