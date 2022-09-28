Более 320 чиновников, сотрудников госучреждений и их семей призваны на военную службу

Больше всего мобилизованных из Корсаковского, Ногликского, Охинского районов и из Южно-Сахалинска. В большей части это сотрудников из сфер образования, социальной защиты, здравоохранения, гражданской бороны и ЧС, лесного и охотничьего хозяйства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В числе мобилизуемых и советник регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Арсен Рамазанов, в прошлом – военнослужащий. Он окончил Московское высшее военное командное училище, имеет офицерское звание майора.

– Для меня неприемлемо прятаться и скрываться. Понимаю, что это необходимо на благо Родины. Пришла повестка – выполняем. Опыт у меня есть, несколько лет назад был в Сирии. Думаю, что мои знания и навыки на освобожденных территориях тоже пригодятся. У сахалинцев дух крепкий, никто не раскисает, все знают, что там нашим ребятам нужна помощь. Если отправят на передовую, отказываться не буду, – поделился Арсен Рамазанов.

У исполняющей обязанности руководителя отдела ЗАГС Долинского района Евгении Хомицкой на службу призван супруг.

– Когда мужу принесли повестку, дома никого не было. Потом он пришел, собрал вещмешок и пошел в военкомат. Он сказал: «Я не собираюсь отсиживаться в подвале. Я – десантник. Никто, кроме меня». Муж военный, только в декабре ушел со службы. Конечно, мне тревожно, но я всячески поддерживаю мужа. Я верю, что он вернется. И дети верят. Они и меня сейчас очень поддерживают, окружают заботой, – рассказала Евгения Хомицкая.

Большая часть призванных на службу уже проходят учебно-боевую подготовку в военных частях на Сахалине.