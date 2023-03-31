Более 4 тысяч телемедицинских консультаций провели сахалинские врачи с начала года

Формат дистанционного медицинского консультирования стал активнее использоваться островными врачами. За первые три месяца года специалисты медицинских учреждений провели 4 217 дистанционных приемов пациентов. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Телемедицинское консультирование стало возможным благодаря развитию в лечебных организациях цифровых технологий. Высокий уровень информатизации островной медицины отметил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время своей рабочей поездки на Сахалин.

Выписка льготных лекарственных препаратов – самая популярная телемедицинская услуга. Получить таким образом медикаменты могут люди, страдающие хроническими заболеваниями и состоящие на учете. В медицинской информационной системе на картах таких пациентов устанавливается специальная метка, что выделяет их из общего количества.

Формат телемедицинских консультаций в целом дает врачам широкий спектр возможностей, в том числе по организации приемов узкими специалистами. Такие онлайн-приемы проводятся в тех случаях, когда не требуется очное присутствие пациента, а имеющиеся данные о состоянии здоровья позволяют скорректировать тактику лечения.

–Сегодня уже не вполне корректно говорить о телемедицинских консультациях, как о чём-то экзотическом. Они прочно вошли в повседневную медицинскую практику. Если врач региональной больницы сталкивается со сложным, редким случаем, он всегда может получить консультацию специалиста федерального медицинского центра, – отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своей поездки в островной регион.

Наиболее активно телемедицина используется в период подъема заболеваемости ОРВИ. Это позволяет минимизировать распространение инфекции. С начала года в регионе по этим вопросам проведено 233 телемедицинских консультации, сообщает пресс-служба регионального правительства.