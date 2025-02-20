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ЭКОНОМИКА

Более 5 тыс. должников могут остаться без энергоснабжения

В прошлом месяце филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» направил уведомления о предстоящих ограничениях в энергоснабжении в адрес 5,7 тыс. неплательщиков. Предупреждения получили частные клиенты и компании, чей долг превысил два норматива потребления.

Не дожидаясь отключений электроэнергии, в течение двадцати дней, отведённых законодательством с момента предупреждения для решения вопроса, 1,9 тыс. сахалинцев полностью оплатили долг на общую сумму 13,9 млн рублей. Ещё 12 человек заключили соглашения о реструктуризации задолженности. На данный момент уже введён ограниченный режим энергоснабжения в отношении порядка 4 тыс. граждан. Работы по приостановке потребления неоплаченных ресурсов продолжаются.

Нарушители платёжной дисциплины, в отношении которых введены ограничения, находятся на особом контроле энергетиков. Регулярно по адресам их проживания проводится проверка на предмет самовольного подключения к электросети без оплаты долга. Выявленные факты нарушения законодательства влекут административную ответственность в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.

Сахалинэнергосбыт напоминает: оплачивать потреблённую электроэнергию необходимо каждый месяц до 25 числа. Консультацию о возможном наличии долга и способах его погашения можно получить в едином контакт-центре ПАО «ДЭК» по телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный) либо в Личном кабинете клиента.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

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