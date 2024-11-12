Более 600 спортсменов будут заниматься в Центре водных видов спорта «Волна» в Южно-Сахалинске

Впервые на Сахалине появилась возможность заниматься синхронным плаванием, прыжками в воду и водным поло под руководством профессиональных тренеров.
В Центре водных видов спорта «Волна», открытом в Южно-Сахалинске два месяца назад, оборудовано два бассейна: 25 и 50 метров в длину. Различаются они и по глубине. У маленького бассейна глубина от 3 до 6 метров (здесь же находятся и вышки для прыжков 3 и 5 метров), у большого – 3 метра. Для тех, кто не умеет плавать или плохо держится на воде, на двух дорожках есть двойное дно, где глубина составляет всего 1 метр.
Помимо двух чаш бассейна, здесь есть тренажёрный зал, который откроется совсем скоро. Там завершаются последние приготовления. Обустроен и просторный конференц-зал.
На третьем этаже разместилась VIP-ложа, откуда открывается отличный вид на весь бассейн. Хотя и обычные трибуны не сильно уступают по комфорту и обзору. С любого зрительского места видно абсолютно всё, что происходит в бассейнах. А в холле есть буфеты.
В «Волне» работает областная спортшкола водных видов спорта им В. В. Сальникова. Здесь тренируются 160 детей на отделении плавания, 72 ребёнка учатся прыжкам в воду, 96 – синхронному плаванию, 60 – водному поло. Последние два вида спорта – новые на Сахалине. Но уже стремительно набирают популярность.
– На водное поло мы набрали совершенно юных ребят, которые даже не умели плавать. Поэтому для них наш вид спорта начался с обучения плаванию. В процессе занятий рассказываю простейшие правила игры. Также прошу детей чаще смотреть матчи с Олимпиады или чемпионата мира. Начинали мы заниматься в Аква-Сити, а в «Волне» условия совершенно иные – у нас есть подготовленная площадка для наших тренировок с воротами и разметкой, – рассказал тренер по водному поло, чемпион Европы Игорь Харитонов.
Синхронным плаванием девочки занимаются не только в бассейне, но и в хореографическом зале. На занятиях они совмещают плавание, акробатику, гимнастику и хореографию. Главный тренер и руководитель отделения Анастасия Архиповская зорко следит за выполнением упражнений. С начала занятий у синхронисток прошёл всего месяц, но результат уже.
Анастасия надеется, что в скором времени Сахалинская область войдёт в пятёрку сильнейших регионов России по синхронному плаванию.
В планах у Центра водных видов спорта – в следующем году вести обучение более 600 детей. Как отмечает тренер по плаванию, многократный чемпион мира Даниил Пахомов, это вполне реальная цифра. Ставка делается на самых юных мальчиков и девочек, чтобы через несколько лет они смогли показать высший уровень мастерства. А конкурентоспособными на всероссийском уровне наши спортсмены станут через семь лет, когда будет достаточно опыта.
Набор на бюджетной основе уже закончился. Но не стоит расстраиваться, если не удалось записаться на занятия на бюджетные места. Любой желающий, в том числе и взрослый человек, может пойти на обучение плаванию на коммерческой основе.
Хотя взрослым с прыжками в воду всё же стоит повременить. Этот вид спорта довольно опасный, и заниматься им можно только под присмотром опытного тренера. Но учитывая интерес к прыжкам у посетителей бассейна, спортивная школа планирует проводить мастер-классы для взрослых уже в следующем году.
А сейчас три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) в 20.00 каждый желающий может бесплатно поиграть в водное поло. Участникам игры выдаются специальные шапочки, защищающие голову от ударов, а тем, кто плохо плавает, – пояса, которые держат на воде. Записываться заранее не обязательно, только если вы не планируете поиграть большой командой.
Со следующего года к занятиям плаванием смогут приступить и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них пригласят несколько подготовленных тренеров.
Здание Центра водных видов спорта построено в рекордные сроки – всего за 2 года. На Дальнем Востоке это самый крупный спортивный объект. «Волна» готова для соревнований не только всероссийского, но и международного масштаба.
В планах на следующий год привезти на Сахалин музыкальный спектакль театра Марии Киселёвой «Русалочка».
Анастасия КАРАМУШКИНА.
P.S.
Узнать о расписании и записаться на занятия Центра водных видов спорта «Волна» можно по телефону 49-80-50. С 6.45 до 22.00 сеансы плавания проводят каждый час. За безопасностью в зале зорко следят спасатели.