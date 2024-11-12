Более 600 спортсменов будут заниматься в Центре водных видов спорта «Волна» в Южно-Сахалинске

Впервые на Сахалине появилась возможность заниматься синхронным плаванием, прыжками в воду и водным поло под руководством профессиональных тренеров.

В Центре водных видов спорта «Волна», открытом в Южно-Сахалинске два месяца назад, оборудовано два бассейна: 25 и 50 метров в длину. Различаются они и по глубине. У маленького бассейна глубина от 3 до 6 метров (здесь же находятся и вышки для прыжков 3 и 5 метров), у большого – 3 метра. Для тех, кто не умеет плавать или плохо держится на воде, на двух дорожках есть двойное дно, где глубина составляет всего 1 метр.

Помимо двух чаш бассейна, здесь есть тренажёрный зал, который откроется совсем скоро. Там завершаются последние приготовления. Обустроен и просторный конференц-зал.

На третьем этаже разместилась VIP-ложа, откуда открывается отличный вид на весь бассейн. Хотя и обычные трибуны не сильно уступают по комфорту и обзору. С любого зрительского места видно абсолютно всё, что происходит в бассейнах. А в холле есть буфеты.

В «Волне» работает областная спортшкола водных видов спорта им В. В. Сальникова. Здесь тренируются 160 детей на отделении плавания, 72 ребёнка учатся прыжкам в воду, 96 – синхронному плаванию, 60 – водному поло. Последние два вида спорта – новые на Сахалине. Но уже стремительно набирают популярность.

– На водное поло мы набрали совершенно юных ребят, которые даже не умели плавать. Поэтому для них наш вид спорта начался с обучения плаванию. В процессе занятий рассказываю простейшие правила игры. Также прошу детей чаще смотреть матчи с Олимпиады или чемпионата мира. Начинали мы заниматься в Аква-Сити, а в «Волне» условия совершенно иные – у нас есть подготовленная площадка для наших тренировок с воротами и разметкой, – рассказал тренер по водному поло, чемпион Европы Игорь Харитонов.

Синхронным плаванием девочки занимаются не только в бассейне, но и в хореографическом зале. На занятиях они совмещают плавание, акробатику, гимнастику и хореографию. Главный тренер и руководитель отделения Анастасия Архиповская зорко следит за выполнением упражнений. С начала занятий у синхронисток прошёл всего месяц, но результат уже.

Анастасия надеется, что в скором времени Сахалинская область войдёт в пятёрку сильнейших регионов России по синхронному плаванию.

В планах у Центра водных видов спорта – в следующем году вести обучение более 600 детей. Как отмечает тренер по плаванию, многократный чемпион мира Даниил Пахомов, это вполне реальная цифра. Ставка делается на самых юных мальчиков и девочек, чтобы через несколько лет они смогли показать высший уровень мастерства. А конкурентоспособными на всероссийском уровне наши спорт­смены станут через семь лет, когда будет достаточно опыта.

Набор на бюджетной основе уже закончился. Но не стоит расстраиваться, если не удалось записаться на занятия на бюджетные места. Любой желающий, в том числе и взрослый человек, может пойти на обучение плаванию на коммерческой основе.

Хотя взрослым с прыжками в воду всё же стоит повременить. Этот вид спорта довольно опасный, и заниматься им можно только под присмотром опытного тренера. Но учитывая интерес к прыжкам у посетителей бассейна, спортивная школа планирует проводить мастер-классы для взрослых уже в следующем году.

А сейчас три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) в 20.00 каждый желающий может бесплатно поиграть в водное поло. Участникам игры выдаются специальные шапочки, защищающие голову от ударов, а тем, кто плохо плавает, – пояса, которые держат на воде. Записываться заранее не обязательно, только если вы не планируете поиграть большой командой.

Со следующего года к занятиям плаванием смогут приступить и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них пригласят несколько подготовленных тренеров.

Здание Центра водных видов спорта построено в рекордные сроки – всего за 2 года. На Дальнем Востоке это самый крупный спортивный объект. «Волна» готова для соревнований не только всероссийского, но и международного масштаба.

В планах на следующий год привезти на Сахалин музыкальный спектакль театра Марии Киселёвой «Русалочка».

Анастасия КАРАМУШКИНА.

P.S.

Узнать о расписании и записаться на занятия Центра водных видов спорта «Волна» можно по телефону 49-80-50. С 6.45 до 22.00 сеансы плавания проводят каждый час. За безопасностью в зале зорко следят спасатели.