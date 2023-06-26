Более 700 миллионов рублей запланировано на выплату многодетным семьям Сахалинской области в этом году

В рамках национального проекта «Демография» в островном регионе успешно реализуются более 50 мер социальной поддержки. Одна из них – ежемесячная выплата многодетным семьям в размере прожиточного минимума. Она предоставляется на третьего ребёнка и последующих детей до достижения ими трех лет. Размер выплаты в текущем году составляет 20 880 руб.

Жительница областного центра Екатерина Янковская уже оформила необходимые выплаты на третьего ребенка. «Я получаю выплату на питание и выплату прожиточного минимума многодетным семьям. Об этой выплате узнала в телеграмм-канале центра социальной поддержки. Там регулярно публикуют всю необходимую для жителей информацию», — поделилась Екатерина.

Подать заявление на оформление выплаты можно в любом отделении центра социальной поддержки или через портал «Госуслуги». Одно из важных условий — среднедушевой доход семьи не должен превышать 65 473 руб., сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отметим, меры поддержки семей в числе прочих вопросов будут обсуждаться на VIII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». Она пройдет в Благовещенске 6-7 июля.

Узнать больше о предстоящем мероприятии и подать заявку на участие можно на сайте: https://prodfo2023.ru/