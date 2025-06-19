Более 74 тысяч жителей Сахалина и Курильских островов приняли участие в выборе объектов благоустройства

– Жители всегда лучше понимают, что нужно, где надо привести в порядок парк или не хватает скверов для прогулок, в каком районе необходимо дополнительно построить детские и спортивные площадки, как лучше благоустроить общественные пространства. Именно на мнение граждан руководству муниципалитетов предстоит ориентироваться в работе по благоустройству, — высказался председатель правительства России Михаил Мишустин.

В Сахалинской области принято решение поощрить 10 районов, жители которых проявили наибольшую активность. На территории этих муниципалитетов обустроят по два общественных пространства: один объект за счёт средств федерального бюджета, второй – за счёт областного.

Наибольшую активность третий год подряд проявили жители Смирныховского района. С самого старта голосования они набрали высокий темп и определили лидера среди представленных территорий. Благодаря наибольшей активности здесь появится два объекта: мемориал в память о погибших участниках специальной военной операции, а также сквер молодожёнов.

Кроме Смирныховского района, по итогам голосования по два общественных пространства благоустроят в районах: в Анивском, Долинском, Корсаковском, Курильском, Невельском, Углегорском, Холмском, Южно-Курильском.

В Южно-Сахалинске в программу попали бульвар, расположенный южнее улицы имени Б. Полевого в селе Дальнее, и территория юго-восточнее дома № 247 по проспекту Мира.

В остальных районах области благоустроят по одному общественному пространству, набравшему наибольшее количество голосов жителей.

Ирина НОВИКОВА.