Более ста лет одиночества. Остров Сахалин на литературной карте России

Сразу два материала в разделе «Критика и библиография» летнего выпуска журнала «Дальний Восток» посвящены острову Сахалин, а точнее – чеховскому путешествию. Две статьи – два противоположных взгляда на то, как связан Сахалин с наследием Чехова.

Член Союза писателей России из Вологды Дмитрий Ермаков в статье «Остров Чехов» полагает, что сахалинская книга – роман, а поездка на остров – «главный роман жизни». На взгляд Ермакова, Чехов, увидев «дальние берега», осуществил свою детскую мечту (она завуалированно описана в рассказе «Мальчики»). В «густом» чеховском тексте Ермаков обращает внимание на разные факты и наблюдения, соотнося их с личностным восприятием «Острова Сахалин» более чем через сто лет после первой публикации путевых записок.

В другой тональности прочитывается статья «Чеховский «Остров Сахалин» сквозь сито времени» Юрия Алексеева из Благовещенска. Побывав на Сахалине и посетив один из чеховских музеев, Алексеев замечает, что вклад писателя в историю острова оценивается «весомей, чем вклад адмирала Невельского». Алексеев считает, что Чехов писал свой «Сахалин» «через парадигму… усталости и тоски». Будучи сторонним для острова человеком, Алексеев смотрит иначе на то, что привычно сахалинцам и не вызывает у них вопросов. Например, предлагает опросные карточки Чехова разместить на сайте музея. Есть в статье и другие замечания.

Впрочем, звучит Сахалин не только в критике. В текущий репертуар Владимирского академического те­атра драмы с весны 2022 года вошел спектакль «Сахалин» (постановка Владимира Кузнецова) со свободной трактовкой чеховской поездки на остров. Спектакль имеет еще и многосмысловой подзаголовок – «Сахалин. Мечты и безумства». В одном из отзывов об инсценировке замечено, что «такого спектакля еще не видели в России».

Во владимирском «Сахалине» над чеховским словом доминирует музыка и пластика. Это одна из тенденций нашего века – сделать чеховский текст отдельным от слова и в какой-то мере одиноким. Кстати, совсем нелитературный московский ресторан «Сахалин» на сайте позиционирует себя как место, где звучит «музыка морей и океанов», а в меню этого заведения обнаруживается даже «сахалинский борщ» (кстати, любимое блюдо Чехова).

Нынешним летом можно прочитать и повесть Дарьи Еремеевой «Сахалинцы», опубликованную еще в 2016 году. В этой живой и увлекательной истории о жизни на острове юной Маруси Зайцевой тоже звучит много музыки и тоже упоминается об одиночестве Чехова на острове: «Маруся улыбнулась, посмотрела из окон домика, как деревья качались от морского ветра, и подумала, что Чехову тут, наверное, было очень одиноко. Но писатель давно умер, а здесь, на краю света, о нем помнят, хранят его фотографии, цитируют его телеграмму: «Приехал здоров телеграфируйте Сахалин. А. Чехов», берегут его кожаное пальто и маленький чайник в цветочек, в котором он, пытаясь согреться в этой вечной сахалинской сырости, заваривал чай».

А еще в августе из Санкт-Петербурга до Валаама, Кижей и Москвы можно доплыть на четырехпалубном теплоходе-пансионате «Антон Чехов», где предоставляют даже одноместные каюты. И уже там, познавая Россию по рекам, можно отужинать в ресторане «Дядя Ваня», а в местной библиотеке взять любую из понравившихся книг, в том числе и чеховских.

Елена Иконникова, профессор СахГУ.