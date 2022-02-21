Сахалинка Анна Кожинова участвует в чемпионате мира по лыжным гонкам

Сегодня в норвежской Люгне стартует чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров (U20) и молодежи (U23). В состав сборной России юниоров (U20) включена воспитанница сахалинской СШОР ЗВС, мастер спорта, серебряный призер первенства мира 2021 года в Финляндии Анна Кожинова. В первый день первенства Анна примет участие в гонке с масс-старта свободным стилем на дистанции 15 километров.

По имеющимся данным, сахалинская лыжница выйдет на старт во всех четырех гонках. 23 февраля в составе эстафетной команды 4х3,3 км. 25 февраля в гонке на 5 километров классическим стилем и 27 февраля в спринте свободным стилем. Не исключено, что тренерский состав сборной страны может внести коррективы, и на одну из гонок не заявить нашу землячку. В любом случаи, все поклонники лыжных гонок Сахалинской области будут держать за Анну Кожинову кулачки и ждать возвращение на родной остров с чемпионата с медалями высшей пробы.