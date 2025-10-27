Большая часть Сахалина с начала дня осталась без света

Утро 28 октября выдалось весьма бодрым для жителей южных и центральных районов Сахалина. В девятом часу утра массово отключился свет в областном центре, Корсакове Холмске, Томари, Углегорске, Поронайске, Макарове.

Южносахалинцы за минуту перед блэк-аутом могли увидеть яркую вспышку над районом города, где находится ТЭЦ-1. Её сопровождал громкий хлопок. Вслед за электричеством стали исчезать вода и отопление.

Как сообщили в Сахалинэнерго, в результате аварии сработала защита в энергосистеме острова. Она разделилась на южную и северную части, не связанные между собой. Итог – Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 перестала снабжать потребителей, её мощности хватало только для работы на собственные нужды. Сахалинской ГРЭС-2 в Ильинском повезло больше.

Причины аварии выясняются. Энергетики приступили к её устранению сразу. Они обещают восстановить подачу света в течение двух часов после ЧП, то есть в одиннадцатом часу утра.

По последним сообщениям АО Сахалинэнерго, его специалисты собрали в единую схему линии электропередачи, соединяющие Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Эти линии как раз и отключились после срабатывания системы защиты. ТЭЦ-1 готовится снова полностью включиться в работу. Часть потребителей уже получила электроэнергию.

Стоит отметить, что незадолго до происшествия, вечером 24 октября, на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключалась одна из газотурбинных установок – там срабатывала защита. Причина пока не ясна. Электроснабжение восстановили через три часа после аварии, в 23 часа. Как оказалось, ненадолго.

По словам руководства Сахалинэнерго, ситуация осложняется тем, что часть генерирующего оборудования в настоящее время находится в плановом ремонте, его готовят к холодам.

Сергей РЯБОВ.

P.S

По сообщению АО Сахалинэнерго, электричество уже подано в центральные районы острова и в северную часть Южно-Сахалинска. Постепенно подаётся электроэнергия в южные районы Сахалина. Главное сейчас – избежать перегрузки энергосистемы и повреждения оборудования. Установлена предварительная причина массового отключения света – обрыв провода на высоковольтной линии электропередачи.