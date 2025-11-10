Больше 130000 консультаций провели врачи мобильной медицинской бригады в 2025 году

Сахалинская область стала первым регионом ДФО, где создана мобильная медицинская бригада для оказания специализированной помощи в отдалённых районах.

В 2023 году по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко был запущен проект «Мобильные медицинские бригады». За два с половиной года её состав существенно расширился. На данный момент в команду вошли 67 врачей по 20 различным специальностям. Сотрудники бригады – приезжие специалисты высшей категории из разных регионов России.

С расписанием работы каждого врача мобильной бригады можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях министерства здравоохранения области и ЦРБ.