Больше радости, чем негатива

Южносахалинцы давно не видели такого мощного снегопада, что случился на прошлой неделе, и многие очень сильно ему обрадовались: он напомнил, что мы живем все-таки на Сахалине, известном метелями и снегами.

Помня старые времена, когда в зимнюю непогоду выходили из строя энергоснабжение и водоснабжение, я, например, запасся водой и каждое утро заливал в термос новую порцию кипятка. Но для меня и моей семьи все прошло благополучно, ни сырая вода, ни кипяток не понадобились.

Положительных эмоций в метельные дни и после снегопада было, пожалуй, больше, чем негативных. Радовала белизна, обилие снега, то, что многие отвыкшие от физического труда мужчины вышли на улицу с лопатами откапывать свои машины и прочищать дорожки в сугробах. Когда закончился снегопад, во дворах собралась масса народа полюбоваться на зимнюю сказку. Дети строили в снегу туннели, норы, взрослые сооружали для них снежные горки. Настроение просто праздничное.

Но омрачала его затянувшаяся расчистка города, особенно дворов. До сих пор плохо ходят автобусы и не вывозится мусор. Транспортный коллапс многим помешал добраться до поликлиники, и даже больные, получающие жизненно важный гемодиализ в областной больнице, были вынуждены пропустить эту процедуру.

Но большого недовольства со стороны горожан вроде бы не было, люди понимают, что такое форс-мажор. Хорошо, если городские власти проанализируют итоги борьбы со снегом и учтут организационные недоработки.

Как знать, вдруг на Сахалин вернется традиционная зимняя погода с метелями и циклонами, так надо быть к этому готовыми.

Сергей НОСКОВ, г. Южно-Сахалинск.