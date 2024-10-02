Большой волейбол снова на Сахалине!

С 5 по 9 октября в Южно-Сахалинске состоится второй тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

Волейбольная команда профессионального спортивного клуба «Сахалин» встретится с командами «Корабелка» из Санкт-Петербурга и «Локомотив-2» из Калининградской области

Расписание матчей:

5 октября

15:00 – «Амурские тигрицы» – «Корабелка».

17:00 – «Сахалин» – «Локомотив-2» .

6 октября

15:00 – «Локомотив-2» – «Амурские тигрицы».

17:00 – «Сахалин» – «Корабелка».

8 октября

16:30 – «Корабелка» – «Амурские тигрицы».

19:00 – «Локомотив-2» – «Сахалин».

9 октября

16:30 – «Амурские тигрицы» – «Локомотив-2».

19:00 – «Корабелка» – «Сахалин».

Матчи пройдут в большом зале учебно-тренировочного центра «Восток» по адресу: проспект Мира, 501.

Вход свободный.

Для зрителей будут организованы бесплатные автобусы.

Также среди зрителей каждый день бесплатный розыгрыш призов и подарков от партнёров мероприятия – барбер-шопа Chop-Chop, магазинов iShop, Главный Рыболовный, SakhTokyo и пиццерии «Сказка». Главный приз – часы AppleWatch!

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