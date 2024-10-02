Большой волейбол снова на Сахалине!

С 5 по 9 октября в Южно-Сахалинске состоится второй тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».
Волейбольная команда профессионального спортивного клуба «Сахалин» встретится с командами «Корабелка» из Санкт-Петербурга и «Локомотив-2» из Калининградской области
Расписание матчей:
5 октября
- 15:00 – «Амурские тигрицы» – «Корабелка».
- 17:00 – «Сахалин» – «Локомотив-2» .
6 октября
- 15:00 – «Локомотив-2» – «Амурские тигрицы».
- 17:00 – «Сахалин» – «Корабелка».
8 октября
- 16:30 – «Корабелка» – «Амурские тигрицы».
- 19:00 – «Локомотив-2» – «Сахалин».
9 октября
- 16:30 – «Амурские тигрицы» – «Локомотив-2».
- 19:00 – «Корабелка» – «Сахалин».
Матчи пройдут в большом зале учебно-тренировочного центра «Восток» по адресу: проспект Мира, 501.
Вход свободный.
Для зрителей будут организованы бесплатные автобусы.
Также среди зрителей каждый день бесплатный розыгрыш призов и подарков от партнёров мероприятия – барбер-шопа Chop-Chop, магазинов iShop, Главный Рыболовный, SakhTokyo и пиццерии «Сказка». Главный приз – часы AppleWatch!