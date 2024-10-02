Среда, 2 октября, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Большой волейбол снова на Сахалине!

С 5 по 9 октября в Южно-Сахалинске состоится второй  тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

Волейбольная команда профессионального спортивного клуба «Сахалин»  встретится с командами «Корабелка» из Санкт-Петербурга и «Локомотив-2» из Калининградской области

Расписание матчей:

5 октября

  • 15:00 – «Амурские тигрицы»  – «Корабелка».
  • 17:00 – «Сахалин» – «Локомотив-2» .

6 октября

  • 15:00 – «Локомотив-2» – «Амурские тигрицы».
  • 17:00 – «Сахалин» – «Корабелка».

8 октября

  • 16:30 – «Корабелка» – «Амурские тигрицы».
  • 19:00 – «Локомотив-2» – «Сахалин».

9 октября

  • 16:30 – «Амурские тигрицы» – «Локомотив-2».
  • 19:00 – «Корабелка» – «Сахалин».

Матчи пройдут в большом зале учебно-тренировочного центра «Восток» по адресу: проспект Мира, 501.

Вход свободный.

Для зрителей будут организованы бесплатные автобусы.

Также среди зрителей каждый день бесплатный розыгрыш призов и подарков от партнёров мероприятия – барбер-шопа Chop-Chop, магазинов iShop, Главный Рыболовный, SakhTokyo и пиццерии «Сказка».  Главный приз – часы AppleWatch!

Не пропустите яркое спортивное событие! Волейболисткам нужна ваша поддержка!

Предыдущая статья
Третья столица России разместится на Сахалине, но вначале регион завершит благоустройство
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ