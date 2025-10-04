Бомбардирские подвиги Дариана Казина и другие итоги второго игрового дня «Золотой шайбы»

Во второй игровой день международного турнира юных хоккеистов «Золотая шайба», посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, болельщики увидели крупные и волевые победы, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области. Соревнование проходит в Южно-Сахалинске.

В подгруппе «А» «Сахалин» одержал волевую победу над «Торпедо-2013» из Усть-Каменогорска. По ходу матча островитяне проигрывали (1:2), но сумели забрать у соперников два очка (4:2). В составе «Сахалина» две шайбы забросил Игорь Арват, по одной – Алексей Лесных и Алексей Толстунов. У «Торпедо-2013» «дубль» на счету Михаила Родионова.

Китайский «Цзяньсин» уверенно победил «Металлург» из Абазы – 9:3. Уже к 16-й минуте команда из КНР забросила четыре безответные шайбы, а дальнейшее было дело техники. С ней у воспитанников тренера Ли Шуан всё оказалось в порядке.

«Метеор» из Жуковского добился крупной победы над «Цзямусы» из Китая – 21:0. Ровно треть от общего числа заброшенных шайб на счету Дариана Казина, который стал лидером гонки бомбардиров.

В подгруппе «Б» игровой день начали «Приморье» (Уссурийск) и «Металлург» (Абаза). В первом туре обе команды проиграли, и поэтому мечтали открыть счет набранным очкам. Матвей Степанов оформил «дубль» и создал «Металлургу» комфортное преимущество. Однако «Приморье» отыгралось стараниями Глеба Онищенко и Андрея Спорника. «Металлург» на это ответил ударной пятиминуткой, в ходе которой забросил три шайбы (одна из них на счету девочки – Дарьи Ивлевой). Это позволило команде из Абазы вписать в турнирную таблицу два очка (итоговые 6:3 в его пользу).

Вторую победу подряд одержала «Янтарная звезда» из Калининграда. Самая западная команда турнира одолела «Торпедо-2012» из Усть-Каменогорска со счетом 7:1. Хоккеисты из Калининграда пропустили первую шайбу за два матча, но это их вряд ли сильно огорчило.

«Цзямусы-2» (Китай) проиграла ванинскому «Трансбункеру» — 2:12. Четыре шайбы у победителей забросил Леонид Васьков.

