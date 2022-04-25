Борьба с браконьерством от географии не зависит Все решают оперативность и профессиональный опыт

Одна из ведущих в областной экономике, рыбная отрасль всегда привлекала к себе тех, кто не ладит с законом, начиная от браконьеров и заканчивая скупщиками незаконно добытых водных биологических ресурсов (ВБР). О том, насколько успешно правоохранительные органы противостоят криминализации отрасли, рассказывает заместитель начальника полиции УМВД России по Сахалинской области полковник полиции Валерий Родионов.

— Комп­лекс­ные опе­ра­тивно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению незаконного промысла ВБР проводятся в течение всего года. Вот и совсем недавно, в середине апреля, была задержана группа из 9 человек, которые занимались незаконной добычей краба. Было изъято около 300 экземпляров. А месяца за два до этого в поле зрения правоохранительных органов попал предприниматель с незаконной скупкой краба. Тогда было изъято более 500 особей. В основном же пик правонарушений традиционно приходится на летнюю путину.

— Насколько криминогенной представляется ситуация с браконьерством в регионе?

— В 2021 году на территории области было зарегистрировано 381 преступление, связанное с незаконной добычей ВБР, а также добычей и оборотом особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам из Красной книги. Прежде всего, это таймень и сахалинский осетр. Они относятся к исчезающим видам и встречаются крайне редко, буквально единичными экземплярами. Тем более непростительно варварское истребление этих красно­книжных обитателей сахалинских рек.

— Какие же меры по борьбе с браконьерством предпринимают правоохранитель­ные органы?

— Готовиться к операции «Путина» мы начинаем заблаговременно. В прошлом году практически во всех муниципальных образованиях были созданы мобильные группы, они участвовали в различных оперативных мероприятиях: рейдах, постах на дорогах, проверке разрешающих документов на прибрежный лов. В помощь нарядам полиции территориальных ОМВД привлекалась Росгвардия, а также Пограничное управление ФСБ. В период проведения операции «Путина» сотрудники уголовного розыска выезжали в Анивский, Долинский, Корсаковский, Томаринский, Макаровский, Охинский и другие районы.

В результате выросло число раскрытых преступлений. Наиболее заметны результаты в Томаринском, Поронайском, Макаровском районах. Например, в Поронайске в 2021 году было возбуждено 47 дел, связанных с незаконной добычей ВБР, тогда как в 2020 году таких дел было 17. А в Томаринском районе было выявлено 14 преступлений (в 2020 году — 4), при этом раскрываемость составила 100 процентов.

— Браконьерство, как и любое другое преступление, может носить организованный характер.

— Незаконный оборот браконьерских уловов относится к тем масштабным экономическим преступлениям, которые мы пресекаем практически каждую путину. В прошлом году ОВД области было выявлено 12 таких преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, в том числе 8 преступлений поставлено на учет в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Путина». Сюда же относятся скупка и реализация ВБР, добытых незаконным путем.

— Впереди очередная путина. При условии хронического сокращения подходов красной рыбы к берегам Сахалина, особенно в южной его части, вряд ли стоит рассчитывать на сознательность браконьеров. Они как брали кету и горбушу, так и будут брать. Вы готовы к такому сценарию?

— Безусловно. При этом УВД планирует действовать, как всегда, в тесной связи с контролирующими органами — Сахалино-Курильским территориальным управлением по рыболовству, Россельхознадзором, агентством по рыболовству и другими.

Подготовка начинается с анализа работы за прошлый год. Мы уточняем стратегию борьбы с браконьерством, расстановку сил и средств. А также общаемся с наукой, знакомимся с прогнозами о подходах рыбы к сахалинским берегам. При этом мы не забываем и о профилактике преступлений. Эту весьма важную работу мы проводим совместно с природоохранной прокуратурой, областными экологами, обществом охотников и рыболовов.

— Одной из мер, которая бы позволила контролировать обстановку на нерестовых реках, могла бы стать установка камер наблюдения, например, в зоне ответственности рыбоводных заводов. Об этом мы писали в одном из материалов, опубликованных в нашей газете.

— Установка подобных камер видеонаблюдения не входит в компетенцию органов правопорядка. Тем не менее, на одном из государственных рыбозаводов используют это средство контроля ситуации на забойке. Чего, к сожалению, нельзя сказать о частных владельцах рыбозаводов. Там охрана сводится в основном к рейдам.

— В нынешнюю путину планируется открыть для промысла Анивский залив. Расширится география рыбного промысла, но одновременно появятся и дополнительные возможности для браконьерства.

— Мы исходим из той ситуации, с которой приходится сталкиваться. В прошлом году, например, действовал запрет на промысел в заливе Анива, тем не менее, борьбу с браконьерством никто не отменял. Вообще, она от географии не зависит, здесь все решают оперативность и профессиональный опыт. В Анивском районе, кстати, в прошлом году было выявлено 19 преступлений, связанных с незаконной добычей ВБР.

Это даже чуть больше, чем в 2020 году. Считаю, что к расширению промысловой географии мы готовы, равно как и к выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконной добычей ВБР. Остается надеяться, что количество преступлений будет идти на убыль.

Беседовал Владимир БОЛОТОВ.

Для справки

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 2021 году из незаконного оборота были изъяты 70 тонн горбуши и 4,4 тонны кеты, незаконно добытые сима, таймень, а также креветка, трепанг, краб, морской гребешок. У браконьеров изъяты 158 сетей, 70 автомобилей, 33 лодки, сачки, удочки, рыбацкая экипировка.