Борцы России и США встретятся на ковре Центра единоборств Южно-Сахалинска

Чемпион Европы россиянин Ибрагим Ибрагимов встретится с призёром мировых первенств и чемпионом США Джоуи МакКенной на ковре Центра единоборств Южно-Сахалинска. Поединок состоится 14 декабря по линии профессиональной лиги PWL. Это будет схватка, демонстрирующая два разных стиля и школу борьбы.

Вечер украсит вторая международная встреча между чемпионом мира Ризабеком Айтмуханом (Казахстан) и бронзовым призером Олимпиады-2024 Магомедханом Магомедовым (Азербайджан).

Спортивное событие станет частью Всероссийских соревнований среди юношей и девушек на призы компании «Горняк-1».

Почетный гость мероприятия – олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Начало в 17.00.

Место проведения: Центр единоборств (г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 70).

Регистрация зрителей на сайте SPORTREC.ONLINE

Количество мест ограничено. Прямая трансляция на сайтах WRESTLINGTV.RU и SPORTRUSSIA.TV

Помимо профессиональных поединков, с 10.00 зрителей ждут выступления юношей и девушек из 10 регионов страны, в 16.30 мастер-класс от старшего тренера сборной России U-23 Заура Ботаева и заслуженного мастера спорта России Вадима Лалиева, а в 19.00 автограф-сессия со всеми звездными участниками. Об этом сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.